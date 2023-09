«Sassari, domani ritorno a casa» 

Sei mesi fa ha portato in scena le “quattro età” di Elisabetta I attraverso quattro opere di Donizetti con il progetto di Francesco Lanzillotta. Ed è stato un trionfo al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles. Dopo 10 anni il soprano Francesca Sassu torna nella sua città con un curriculum prestigioso e una maturità vocale e attoriale che già baluginavano quando a Sassari ha interpretato prima Adina ne “L'elisir d'amore” di Donizetti e poi Fiordiligi in “Così fan tutte”. La trentottenne artista sassarese sarà protagonista domani al Teatro Comunale (inizio alle 20.30) del concerto sinfonico di apertura della stagione organizzata dall'ente de Carolis. Protagonista insieme al direttore Michelangelo Mazza di un programma che propone i “Vier letzte Lieder op 150” di Richard Strauss e la Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák.

Francesca Sassu, che effetto fa tornare nella sua città?

«Tornare a casa con le persone che chiedono di te e che ti hanno aspettato è una grande emozione».

In scena con un programma poco noto.

«Il direttore artistico Alberto Gazale ha chiesto un programma sinfonico. Questo è un programma poco conosciuto, ambizioso e difficile per la voce e per l'orchestra, ma per l'inaugurazione abbiamo concordato che va benissimo».

A proposito di percorsi non scontati: a Bruxelles è stata la “Bastarda”, la regina Elisabetta I da 4 opere diverse di Donizetti. Un rischio che ha ripagato?

«Sì. Un racconto globale, sia scenicamente che vocalmente. Un impegno notevole dal punto di vista anche psicologico. Il pubblico mi ha commosso per l'affetto e il calore che mi ha regalato. Così come è stata inaspettata l'ovazione speciale ricevuta recentemente al Petruzzelli di Bari per la Turandot di Puccini. Mi hanno mandato messaggi su tutti i social: è davvero gratificante».

Qual è la sua filosofia di vita come artista e su cosa ha lavorato in questi anni?

«Ho cercato di non tradire la mia voce, ascoltando i cambiamenti del corpo, le esigenze nuove. Il lavoro sulla voce è continuo, ci sono micro assestamenti e cambiamenti, bisogna essere onesti con se stessi e con la propria voce. Non è questione di costruire una voce scura o una voce chiara ma di seguire con la tecnica i cambiamenti naturali della voce, per restare in linea con il mio momento vocale, senza uscire dal repertorio. Come indossare un abito che in quel momento ti sta bene e ti valorizza. Ovviamente sono una belcantista, la punta è stato il lavoro su Elisabetta I che ha messo in luce colore, sovracuti, agilità e poi le doti come attrice. Grandi difficoltà ma anche soddisfazione totale».

Due anni fa ricevuto premio dal Comune di Sassari: che effetto le fece quel riconoscimento?

«Era un periodo difficile, quello della pandemia: avevo il calendario pieno ed è stato cancellato quasi tutto. Basti dire che la Turandot di Bari è un recupero del 2020. Il premio ricevuto dalla mia città, insieme ad altre grandi sassaresi, mi riempie di onore e orgoglio. Ora c'è anche il ritorno: è come chiudere un cerchio».

Progetti?

«Debutto col Requiem di Verdi a Liegi perché mi ha voluto il direttore Zubin Metha. L'anno prossimo a Bologna farò “Pagliacci” diretta da Daniel Oren. Sto scrivendo poi un'applicazione di Gyrotonic, un metodo posturale che nasce per danzatori ma io l'ho applicato al canto e mi ha fatto benissimo, quindi voglio promuoverlo. Inoltre sto per laurearmi in Scienze Motorie a Roma».

RIPRODUZIONE RISERVATA