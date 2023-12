Sassari, da 37 anni cerca il fratello dato in adozione 

Un'assenza lunga 37 anni. «È quella di mio fratello Antonio - racconta la 57enne Vincenza Gavina Addis nella sua casa di Bancali, hinterland sassarese - allontanato dalla nostra famiglia nel 1986». Dato in affidamento dal Tribunale dei minori all'età di due anni e mezzo, strappato dall'abitazione di Monte Rosello. Un trauma che perdura, una ferita impossibile da rimarginare se non riportando nelle vite dei tre fratelli, oltre a Gavina, Vittoria e Andrea, quel bimbo ora ridotto a ricordo che svanisce ogni anno di più.

La storia

«Mi occupavo di lui prima che ce lo togliessero - continua la donna - non avevo nemmeno 16 anni ma toccava a me. Lo stavo facendo grande io», insiste, rievocando l'altro lutto e la prima tragica separazione, la morte della madre scomparsa ad appena 47 anni, portata via da un tumore. Pochi mesi dopo il decesso arriva l'intervento dei Servizi sociali che segnalano il caso, e Antonio, da un'ora all'altra, sparisce dalla vita quotidiana dei suoi familiari. «L'avevo portato, come sempre, all'asilo e quando sono tornata per riprenderlo non c'era più. Le maestre mi dissero: ora è all'orfanotrofio». Una struttura, oggi chiusa, dove l'allora adolescente corre per vedere il piccolo, tenendo a bada il padre infuriato. «L'abbiamo dovuto bloccare, stava uscendo di casa con il fucile». E qui il tempo si congela, le memorie si perdono in quell'ultimo incontro in cui, nel ricordo, il bimbo festeggia con un'amichetta il suo compleanno mentre Gavina lo osserva da lontano. «Le maestre ce lo facevano vedere di nascosto perché gli assistenti sociali non volevano». È l'ultima istantanea perché, nonostante l'interessamento degli avvocati, i continui viaggi a Cagliari verso il tribunale, le implorazioni per riaverlo, Antonio svanisce. «Appena sposata ho chiesto il suo affidamento ma ce l'hanno rifiutato. So che l'ha voluto una famiglia del Campidano».

Appelli inascoltati

Dal 1988 Gavina combatte per ritrovarlo ma senza risultato. «Ho scritto a tutti, mi sono fatta intervistare dalla tv e ho chiesto aiuto anche a Maria De Filippi». L'icona televisiva dei ricongiungimenti familiari però non risponde opponendo il silenzio alla lettera indirizzatale. «Dopo il compimento dei suoi 18 anni - scrive Gavina alla presentatrice - Antonio è stato informato delle cause per le quali è stato dato in adozione. Infatti ho paura che ora lui ci odi e non ci voglia vedere e sentire». Sullo sfondo, nella relazione per l'affidamento, emerge la figura di un padre poco presente, che sembrerebbe disinteressato alla sorte dei figli. «È falso, ci lasciava soli perché doveva andare a lavorare per darci da mangiare». Ma, al netto delle presunte responsabilità paterne, resta invece l'innocenza dei fratelli. «Vorrei che sapesse che anche se ci è stato portato via non abbiamo mai smesso di volergli bene».

La donna lo dice senza trattenere l'emozione mostrando l'immagine incorniciata del bambino che sorride verso l'obiettivo. «Di lui ci è rimasto solo questo, delle fotografie». E la speranza che riappaia, prima o poi, ribadisce la 57enne dalla sua casa dove sono già presenti i primi segni delle imminenti festività a fare da cornice al suo augurio.

«Sono 37 anni che non si fa vedere. Speriamo che ci faccia questa sorpresa ora che si avvicinano Natale e il nuovo anno». Di sicuro non smetterà mai di cercarlo, fino all'ultimo, perché, dice, «sono testarda».

