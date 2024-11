Sassari cuore pulsante dell’editoria sarda 

Per tre giorni, dall’8 al 10 novembre, Sassari diventerà il cuore pulsante dell’editoria sarda con la fiera “Un’isola e i suoi libri” al Padiglione Tavolara. In calendario, venti appuntamenti che animeranno le tre giornate, promossi dal Comune di Sassari con il supporto della Regione e organizzati dall’Associazione editori sardi, in collaborazione con il Festival letterario Mediterranea.

Venerdì

Si parte l’8 alle 17. All’inaugurazione presenzieranno il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, la direttrice della Biblioteca Comunale, Maria Antonietta Ruiu, la direttrice dell’Archivio storico comunale, Carla Merella, e la presidente dell’Associazione editori sardi, Simonetta Castia. È prevista anche la partecipazione dell’assessora regionale Ilaria Portas. Sarà una serata dedicata alla città. Lo storico Sandro Ruju, Fausto Fadda, già sindaco, e Giuseppe Mascia partiranno dal volume “Sassari nel Novecento. Storia. Cronache. Persone” di Bruno Addis con Alberto Pinna di Edes. Lo studioso Giovanni Strinna e l’artista Maurizio Giordo tracceranno un percorso della poesia sassarese in collaborazione con Mediando. I cantori della città Pompeo Calvia e Salvatore Ruju saranno messi a confronto da Salvatore Tola e Salvatore Fozzi, in occasione della riedizione, Edizioni Della Torre, di “Sassari Mannu” e “Sassari veccia e noba”. La giornata inaugurale si chiuderà con “Il Medioevo sardo nei libri” della casa editrice Ilisso, uno speciale excursus condotto da Antonello Mattone e Alessandro Soddu.

Sabato

Il 9 alle 11 “Sognare costa caro” (Amicolibro) di Francesco Cossu con Pier Bruno Cosso, letture di Roberta Calvia e musiche di Luca Venusti. Paola Ruggeri dialogherà poi con Gian Carlo Tusceri, autore di “Vincenzo Sulis. Gli ultimi anni di un ergastolano di Stato” (Taphros edizioni). La presentazione di “L’ordito e la trama. Due esuli sardi nell’Europa di Napoleone” di Gianni Ibba con Gianni Loi (Aipsa) chiude la mattinata. Dalle 16,30 il docente dell’Università di Sassari Dino Manca, il docente di Letteratura italiana Fabio Di Pietro e l’autore bilingue Gian Battista Fressura parleranno con Alberto Pinna della produzione di libri plurilingue in Sardegna. Si partirà poi verso un “Viaggio nella produzione letteraria e teatrale di Cosimo Filigheddu”, con l’autore in compagnia di Elias Vacca. Gianni Garrucciu presenterà il suo “Il quadrilatero magico” (Delfino Editore), prima di un tour tra parchi e giardini storici della Sardegna, nel dialogo tra Simonetta Castia e Antonino Soddu Pirellas, autore del libro pubblicato da Ilisso e scritto con Marco Ballero.

Domenica

Il 10 si inizia in musica, alle 11, con “L’eredità delle donne di Casa Lussu”, con l’autrice Claudia Crabuzza, accompagnata all’organetto da Dilva Foddai e dall’editrice Enedina Sanna (Archivi del Sud). La figura di “Antoni Simon Mossa, L’architetto delle libertà” sarà poi tratteggiata dal curatore Luciano Deriu con Pietro Simon Mossa (Delfino Editore), per chiudere la mattinata con “Quaderni verdi” di Federica Abozzi accompanata da Luana Farina Martinelli. Alle 16,30 saranno presentati “Familienalbum” di Katia Fundarò con Maria Rita Piras (Ischire), “L’imprevedibile accade” di Giorgio La Spisa con il giornalista Antonio Meloni e “Japanischer Garten” di Ilario Carta, con Ruggero Roggio (Arkadia), “Il Gran Samà” con Zaira Zingone e l’autrice Maria Daniela Carta (Catartica) e “Zafferano” (Il Maestrale) di Giampiero Muroni, con cui dialogherà Lorena Piras Nel corso della giornata si terrà anche la performance “Pane e Fiabe” di Enedina Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA