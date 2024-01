Sassari contiene i danni 

dinamo sassari 66

lattes Montepellier 69

Banco di Sardegna SS : Raca 8, Carangelo 23, Toffolo, Crudo 1, Kaczmarczyk 7, Hollingshed 16, Joens 11, Spiga ne, Fara ne, Togliani, All. Restivo.

Lattes-Montpellier : Traore ne, Zemour, Kavoka ne, Brun, Naigre 5, Alston 12, Jenkins 10, Badiane 20, Linskens 16, Bernies 6. All. Demory.

Arbitri : Jovovic (Cro), Krajnc (Slo) e Pipan (Slo).

Parziali : 16-25; 34-43; 53-59

Note . Tiri liberi: Sassari 7/10; Montpellier 12/16. Percentuali di tiro: Sassari 23/61 (13/37 da tre, ro 9 rd 26); Montpellier 25/61 (7/18 da tre, ro 12 rd 28).

Sassari. Un gran secondo tempo non basta alla Dinamo Women per sorpassare il Lattes-Montpellier. Il risultato del PalaSerradimigni (69-66) lascia aperta comunque la porta della qualificazione ai quarti dell’Eurocup femminile, anche se in Francia sarà durissima. Tanto più che la serba Ivana Raca si è fatta male alla caviglia destra e oltre a saltare il match di sabato col Campobasso rischia di stare fuori anche al ritorno della coppa europea.

Onore al merito comunque alla squadra del coach Antonello Restivo che ha sottolineato: «Loro giocano molto bene, noi partiti un po’ contratti, poi quando abbiamo iniziato a difendere aggressivo, a occupare l’area abbiamo fatto una grandissima gara. Speriamo ora di recuperare il prima possibile Raca che per noi è una giocatrice troppo importante».

Avvio in salita

Fisico e stazza nelle lunghe, agilità nelle esterne e buona tecnica di tutte le giocatrici. Tanto che non si sente la mancanza dell'ottima Tourè. La partenza al rallentatore (4-13 con l'alapivot Badiane a dominare dentro l'area) ha acuito le difficoltà del match. È stata Raca nel primo tempo e Carangelo con 4 triple nel secondo a impedire che il Montpellier scappasse via una volta andato a +15. Nonostante l’infortunio a Raca all’inizio del terzo quarto si è fatta male alla caviglia destra Raca. Ma hanno scaldato le mani Joens e Hollingshed dopo un primo tempo alquanto opaco: 46-49 al 24'. Si è scatenata poi Carangelo che ha quasi ricucito tutto (51-52 al 26') ma cinque palle perse di fila dalle sassaresi hanno tolto dai guai Montpellier che con una tripla del play Bernies ha ripreso fiducia e pur faticando ha ricostruito il distacco in doppia cifra nel secondo quarto. L’orgoglio infinito della Dinamo Women ha rimesso in discussione la gara: tripla di Kzmarczyk dopo diversi errori e -3 a un minuto dal termine. Bernies ha infilato dall’arco il canestro decisivo, anche se nell’ultima azione Hollingshed ha reso il distacco minimo.

