Sassari, colpo esterno  

Chomutov 70

Dinamo Sassari 80

Chomutov: Bartonova 2, Brejchova, Fucikova 8, Kucerova 7, Rylichova 10, Hibalova, Jorova ne, Kadlecova 12, Morris 12, Satoranska 2, Stankova, Wynn-Pollard 17. All. Stanek.

Sassari: Carangelo 19, Hollingshead 13, Joens 9, Raca 18, Toffolo 7, Bebbu ne, Crudo, Kaczmarczyk 6, Spiga, Togliani 8. All. Restivo.

Arbitri: Mitrovski (N.Mac.), Eger (Aus) e Kom Njlo (Cam).

Parziali: 14-17; 35-42; 46-67.

Note: tiri liberi Chomutov 13/16; Sassari 15/27. Tiro: Chomutov 26/74 (5/19 da tre, ro 16 rd 33); Sassari 29/70 (7/26 da tre, ro 14 rd 32).

Esordio in Eurocup con colpaccio nella Repubblica Ceka. La Dinamo Women incamera due punti pesantissimi nella ricerca dei tre posti (su quattro) che valgono l'accesso alla seconda fase. Sassari ha disputato una prova di grande maturità, con un terzo quarto strepitoso da 25-11 che di fatto ha spaccato in due il match. Inizio senza timori per le sassaresi che si portano a+5 al 5'. Le padrone di casa pareggiano 10-10 ma la Dinamo riesce a riportarsi in testa. Durissimo il secondo quarto: Chomutov sorpassa al 14' (23-22) ma l'americana Joens infila la tripla del nuovo vantaggio. Nel terzo Carangelo e compagne imprimono la svolta con autorità: +21. Nell'ultima frazione le ceke cercano di riaprire il match e la Dinamo continua a sbagliare qualche libero di troppo. Sul 66-74 al 38' Ivana Raca aggiusta la mira dalla lunetta e di fatto chiude i conti, alle rivali non resta più tempo per completare la rimonta.

