Sassari, centrosinistra appeso ai travagli dei Dem 

Questione di ore, o forse no. La querelle sul candidato sindaco del Campo Largo si allunga mentre si accorciano i tempi che separano dalle consultazioni per le comunali di giugno. Sui nastri di partenza ci sono già tutti, dai civici di Nicola Lucchi al centrodestra del rettore Gavino Mariotti fino ai “cani sciolti” che, per adesso, corrono in solitaria. La sinistra invece resta appesa al travaglio del Pd, impegnato in riunioni fiume da giorni per partorire l’eletto tra Giuseppe Mascia e Gianfranco Ganau. In epoca di partiti fluidi i dem si muovono ancora con marcia da elefante, soppesando ogni passaggio e valutando pure il vento che soffia dalle correnti interne. Al momento divise tra il “giovane” Mascia, segretario provinciale 49enne, e il navigato Ganau, ex sindaco ed ex consigliere regionale, deciso a ritornare in pista. Ma la scelta dei due non sarebbe indifferente per le altre sigle del progetto, in tutto dieci. Perché, come è stato più volte ribadito dai loro esponenti, il prescelto dovrà rispondere a una cornice di rinnovamento e all’istanza di cambio di passo chiesta dalla città. E un’eventuale fumata bianca per l’ex presidente del Consiglio regionale durante il mandato Pigliaru rimetterebbe in discussione l’alleanza, apparecchiando di conseguenza ulteriori tavoli dove verrebbero proposti altri nomi. Passaggio su cui hanno già bruciato i tempi i Cinquestelle che stanno per rivelare una potenziale prima cittadina, “di alto profilo”, al prossimo appuntamento di coalizione. Sempre che il Pd non sciolga la riserva a breve evitando altri giorni di “passione” tra gli alleati.

