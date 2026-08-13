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Candelieri.
14 agosto 2026 alle 00:11

Sassari celebra la sua identità: è il giorno della Faradda 

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È il giorno della Faradda oggi in città. L’evento identitario sassarese avrà la sua conclusione, intorno a mezzanotte, con lo scioglimento del Voto alla Madonna nel piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem, davanti ai 13 ceri, alla municipalità e al padre guardiano. Ma la Festha Manna inizierà fin dalla mattina con il sindaco e il Gremio dei Massai che, raggiunto Palazzo di Città, esporranno la bandiera dell’associazione. Intanto, in centro storico, cominceranno le vestizioni dei Candelieri, sia nelle sedi delle corporazioni che a casa dell’obriere maggiore. Luoghi dove il primo cittadino si recherà per salutare e donare degli omaggi. Di sera alle 18 si entra nel vivo con la partenza della Discesa dei Candelieri, da piazza Castello, e proseguirà lungo il percorso di largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele II, corso Vico e Santa Maria. L’obriere dell’ultimo sodalizio a raggiungere Palazzo di Città, quello dei Massai, salirà al piano superiore per il tradizionale brindisi “a zent’anni”. Da quel momento il primo cittadino, insieme alla municipalità, uscirà dall’edificio e seguirà il corteo fino all’arrivo sul piazzale di Santa Maria di Betlem dove il padre guardiano accoglierà gremianti e portatori e scioglierà il Voto alla Vergine.

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