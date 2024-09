Sassari, altre 6.500 firme per dire no agli speculatori 

In vista delle 10mila firme contro la speculazione energetica. La petizione per la legge Pratobello 24 promossa da Sa Domo de Totus e dal Comitato Civico Turritano ha già infranto il traguardo delle 6.500 sottoscrizioni. «Tutto questo in poco più di due settimane – chiarisce Leandro Cossu, tra gli organizzatori dei banchetti di raccolta firme – smentendo la presunta indolenza dei sassaresi». Che invece hanno sostenuto l’iniziativa ovunque. «Sassari, da sola – continua – sarà in grado di superare di gran lunga le diecimila firme necessarie per fare approdare Pratobello24 in consiglio regionale». Un traguardo che, secondo gli attivisti, rappresenta il primo passo per «un movimento di liberazione popolare» che verrà suggellato dal flash mob programmato tra 10 giorni in piazza Castello. «Il popolo di Pratobello potrà così incontrarsi per far vedere tutta la bellezza di cui siamo stati inondati in questi giorni e che i signori nei palazzi a Cagliari si ostinano a ignorare, minimizzare o deridere». Le accuse virano poi verso il governo precedente. «Il Decreto Draghi – accusa Luciano Sanna del Comitato Civico Turritano – viola l’articolo 9 della Costituzione, l’articolo 3 dello Statuto e anche l’articolo 4 che alla lettera E parla di competenza della Regione in materia di produzione energetica». La proposta rischia comunque, a parere di alcuni promotori, di incagliarsi a Cagliari. «C’è il pericolo – dichiara Martina Marongiu, consigliera comunale – che la legge, una volta approdata in Consiglio, venga disinnescata e resa compatibile con la speculazione energetica inserendo le cosiddette “aree idonee”». L’appello di Nicola Lucci, avvocato: «È tempo però che i sardi comincino a urlare e specificare la loro autonomia all’interno di un ordinamento che stabilisce un’eccezionalità per la nostra regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA