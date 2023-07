Sassari-Alghero, via al progetto  

Era il “primo lotto”, ma solo sulla carta, poi è diventato l'ultimo, salvo rischiare addirittura di rimanere una incompiuta. Finalmente dopo anni di attesa il progetto esecutivo per i restanti sette chilometri della Sassari-Alghero a quattro corsie è stato approvato dal commissario straordinario per le opere pubbliche, il governatore Christian Solinas. Il tratto mancante sulla Statale 291, dalla cantoniera di Rudas alla città di Alghero, compresa la bretella di collegamento con l’aeroporto di Fertilia, costerà 238 milioni di euro e la copertura finanziaria è stata assicurata. Ora tocca all’Anas provvedere all’affidamento dei lavori. Lo stesso articolo 4 del provvedimento, firmato dal presidente Solinas, dispone “di avviare immediatamente e senza indugio tutte le attività necessarie già alla tempestiva realizzazione dell’opera attraverso l’espletamento di una gara, con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Le reazioni

«La Sassari-Alghero – dichiara Solinas – rappresenta un’opera viaria importante, attesa da decenni. Ora con l’intera copertura finanziaria disponibile si potrà finalmente procedere al suo completamento. Lo sviluppo della Sardegna non può prescindere da una rete viaria moderna ed efficiente, in grado di collegare tutto il territorio e in particolare gli scali portuali e aeroportuali». Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. «Esprimo il mio vivo apprezzamento al presidente della Regione per aver approvato celermente e in anticipo sul cronoprogramma il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento», prosegue Michele Pais, secondo cui la gara potrebbe essere bandita già entro il 15 agosto. «Un'opera strategica attesa da oltre 25 anni dal territorio sbloccata grazie all'attività della Giunta Solinas, con il lavoro dell'assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu e il fondamentale intervento del Ministro Salvini», ricorda Pais. Si augura tempi celeri pure l’ex sindaco di Alghero, Marco Tedde: «Il territorio non può più attendere. Solinas ha rotto il silenzio e ha ascoltato le nostre puntuali e reiterate sollecitazioni. Gli impegni precisi ora rassicurano il territorio. Parliamo di un’opera pubblica che il Nord Ovest attende da decenni, perché consentirà di congiungere i due principali centri della Città Metropolitana in circa venti minuti».

