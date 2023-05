Sassari-Alghero, sit-in a Cagliari 

Consiglio comunale unito sulla Sassari-Alghero. L’urgenza di sbloccare l’ultimo lotto della quattro corsie ha fatto alzare la mano a maggioranza e opposizione, per una battaglia che non ha davvero colori politici. È passata all’unanimità la risoluzione proposta da Pietro Sartore del gruppo “Per Alghero” con la quale si chiede al presidente del Consiglio comunale di convocare una seduta della massima assemblea a Cagliari, sotto la sede della Regione. Un modo per sollecitare il governatore Solinas a fornire risposte in merito alle preoccupazioni del territorio sull’arteria incompiuta. «La risoluzione unitaria approvata dal Consiglio è un atto importante e, a mio modo di vedere, anche troppo tardivo», commenta il consigliere Sartore: «Credo, infatti, che Alghero e tutto il territorio del Nord-Ovest in questi anni abbiano avuto troppa pazienza. L’annoso iter della Sassari-Alghero, finanziata da un governo di centrosinistra nel 2014, era stato finalmente sbloccato, ma dal settembre 2020, da quando cioè Solinas è commissario, tutto è di nuovo fermo».

Il dibattito

Il Gruppo dei Riformatori, si dice in piena sintonia con la linea espressa da tutte le forze politiche. «Un’opera il cui iter si sarebbe dovuto velocizzare anche a seguito della nomina a commissario del presidente Solinas, e su cui invece non si registra alcun passo in avanti», conferma il capogruppo Alberto Bamonti: «Auspichiamo che vi sia un intervento pronto e deciso – aggiunge - soprattutto da parte del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini». Sono passati diversi anni dalla progettazione definitiva, ci sono le risorse, è stato ribaltato il parere Via: ma il cantiere non è stato avviato. Il caso alimenta il dibattito politico in città. Anche Marco Tedde, consigliere regionale di Forza Italia, già primo cittadino di Alghero, sta facendo pressing per lo sblocco dell’opera. È d’accordo con una presa di posizione forte, aveva suggerito lui stesso di convocare i Consigli comunali sotto il palazzo della Regione. Il sindaco Mario Conoci, intanto, ha già anticipato l’intenzione di voler incontrare il presidente Christian Solinas per capire che cosa impedisce la realizzazione degli ultimi chilometri di strada già finanziati con oltre 230 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA