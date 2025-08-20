VaiOnline
Viabilità.
21 agosto 2025 alle 00:21

Sassari-Alghero, in un anno pronta la due corsie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Avanzano i cantieri per il completamento del primo lotto della nuova quattro corsie Sassari-Alghero, relativi alla circonvallazione che colleghi la città capoluogo con l’aeroporto di Fertilia e il lato nord della città catalana con il lato sud, in direzione Villanova Monteleone e Bosa. L’amministrazione comunale di Alghero, con l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Francesco Marinaro assicura tempi certi sulla conclusione della strada, accelerando su crono programma dei lavori con una previsione di 12-14 mesi per il taglio del nastro. «Contiamo di consegnare alla città entro il mese di ottobre del 2026 l’intera infrastruttura, - afferma Marinaro - e di portare a compimento prima di tale termine le due corsie delle quattro previste, oltre alle tre rotatorie in via Vittorio Emanuele, direzione Sassari». La nuova variante prevede un nuovo impianto di illuminazione lungo il perimetro delle rotatorie, dove le torri faro verranno sostituite da punti luce più moderni. Gli interventi complessivi per la realizzazione di circa dieci chilometri di nuova strada Sassari-Alghero a 4 corsie, invece, prevedono una durata di oltre tre anni, per un investimento di oltre 238 milioni di euro. Intanto il Comune di Alghero ha aggiornato il quadro economico a causa dell’incremento dei costi, la cui copertura sarà garantita grazie al finanziamento ulteriore di 2 milioni di euro. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 