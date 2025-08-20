Sassari-Alghero, in un anno pronta la due corsie 

Avanzano i cantieri per il completamento del primo lotto della nuova quattro corsie Sassari-Alghero, relativi alla circonvallazione che colleghi la città capoluogo con l’aeroporto di Fertilia e il lato nord della città catalana con il lato sud, in direzione Villanova Monteleone e Bosa. L’amministrazione comunale di Alghero, con l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Francesco Marinaro assicura tempi certi sulla conclusione della strada, accelerando su crono programma dei lavori con una previsione di 12-14 mesi per il taglio del nastro. «Contiamo di consegnare alla città entro il mese di ottobre del 2026 l’intera infrastruttura, - afferma Marinaro - e di portare a compimento prima di tale termine le due corsie delle quattro previste, oltre alle tre rotatorie in via Vittorio Emanuele, direzione Sassari». La nuova variante prevede un nuovo impianto di illuminazione lungo il perimetro delle rotatorie, dove le torri faro verranno sostituite da punti luce più moderni. Gli interventi complessivi per la realizzazione di circa dieci chilometri di nuova strada Sassari-Alghero a 4 corsie, invece, prevedono una durata di oltre tre anni, per un investimento di oltre 238 milioni di euro. Intanto il Comune di Alghero ha aggiornato il quadro economico a causa dell’incremento dei costi, la cui copertura sarà garantita grazie al finanziamento ulteriore di 2 milioni di euro. (m. p.)

