Sassaiole notturne contro le abitazioni e le auto parcheggiate di fronte al parco giardino. Vetri rotti, danneggiamenti e tantissima preoccupazione tra i residenti in seguito a numero episodio di cronaca sfociati in tante denunce contro ignoti da parte di residenti e turisti che vivono o soggiornano nel lungomare Amerigo Vespucci.

I residenti

«Purtroppo in questi ultimi giorni la situazione è degenerata a tal punto da non permettere neanche ai residenti di dormire, poiché ignoti hanno deciso di lanciare sassi non più alle abitazioni, ma alle auto parcheggiate - dice Francesca Armeni - due giorni fa è stato spaccato il cristallo dell’auto presa a noleggio da due turisti che soggiornano in un bed and breakfast situato nelle vicinanze. La notte scorsa invece, è toccato all’auto di mia madre e quella di altri due vicini di casa. È un continuo chiamare i carabinieri, polizia locale, andare in caserma per le denunce e la cosa più triste è che in tanti, hanno paura ad uscire di casa, quando avvertono i rumori, per timore di essere presi a sassate». Situazione che va avanti da diversi mesi, stando alla testimonianza dei residenti, che cominciano a sentirsi abbandonati a se stessi. Nemmeno le numerose telecamere rappresentano un deterrente per gli autori delle sassaiole contro case e automobili.

Il Comune

Gli espisodi sono stati segnalati anche al sindaco Ignazio Locci. «Siamo a conoscenza di questi fatti sconcertanti – commenta il primo cittadino - purtroppo abbiamo registrato negli ultimi tempi una certa recrudescenza che ha colpito anche proprietà pubbliche. Registriamo una forte frequentazione del parco da parte di adolescenti e ne siamo felici ma è giusto avere rispetto dei beni di tutti e mantenere comportamenti corretti. Anche gettare piccoli rifiuti non è giusto i cestini non mancano. Chiediamo rispetto per i giochi dei più piccoli che spesso sono oggetto di danneggiamento. Per parte nostra abbiamo programmato una serie di interventi che partiranno già dalla prossima settimana che riguardano le manutenzioni. Sul fronte controlli ho chiesto più attenzione a vigili e barracelli, se necessario segnaleremo al l'autorità giudiziaria comportamenti lesivi di beni pubblici e di quelli privati. Come fatto già in passato rivolgo ai giovani frequentatori del parco un appello al rispetto di quei luoghi e di loro stessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA