Sassaiola durante l’allenamento 

L’allenamento è in corso, le pallavoliste sono concentrate ma accade qualcosa di strano e soprattutto sconcertante: la parete a vetri del loro impianto sportivo viene centrata da una sassaiola scatenata all’esterno che manda in frantumi alcuni matton-vetri, con le schegge che arrivano sin quasi alla panchina. Gli atti di vandalismo, di cui Carbonia non è esente da tempo (e probabilmente non è un caso che pochi giorni fa fosse presente in città il prefetto), stavolta riguardano la più importante delle frazioni, Cortoghiana. Qui due sere fa, nel piccolo palasport di via Bresciano, rimesso in sesto dal Comune con non poche risorse, un gruppetto di teppisti, realisticamente dei ragazzini, hanno colpito con delle pietre i vetri della struttura durante l’allenamento delle atlete della società Sacro Cuore.

Il raid vandalico

I vandali hanno scagliato veri e propri massi perché per spaccare i blocchi di vetri non bastano dei sassolini. E hanno agito incuranti del fatto che intanto all’interno dell’impianto c’erano delle persone e poi del rischio che avrebbero potuto ferire gli atleti. Il Comune non intende soprassedere: «Resto sconcertata e delusa – afferma l’assessora allo Sport, lei stessa di Cortoghiana ed ex pallavolista, Giorgia Meli – ma quale divertimento si prova a distruggere un bene usato dalla comunità? Quale intento muove simili azioni? Ovviamente abbiamo sporto querela contro ignoti perché una cosa così spudorata non può passare liscia>. L’indignazione è stata condivisa da centinaia di persone.

Momenti di paura

Testimone diretto dell’episodio è l’allenatore e dirigente della Sacro Cuore, Pier Carlo Musu: «Considerati i colpi che si abbattevano sulla parete si è avuta l’impressione che ci fosse autentico accanimento: è successo tutto nel giro di 2-3 minuti, in maniera intensa e a seconda di come rimbalzano le schegge le ragazze hanno davvero rischiato di venire colpite». Per il momento i buchi sono stati rattoppati con pezzi di cartone. Poi il Comune interverrà in maniera più congrua. I danni sono senza dubbio di alcune centinaia di euro.

Le altre sassaiole

Ma l’episodio di due sere fa a Cortoghiana non sarebbe isolato: i vandali si sarebbero già altre volte divertiti al gioco della sassaiola contro le vetrate dell’impianto. In una circostanza era presente Giuseppe Perra, dirigente dell’altro club sportivo cittadino, la Sulcis Cortoghiana: «Diverso tempo fa anche io mi sono accorto di colpi provenire dall’esterno, mi sono precipitato nel retro dell’edificio convinto di riuscire a sorprenderli e ho visto in fuga un gruppetto di ragazzini, non facile stabilirlo con certezza ma sembravano avere fra i 14 e i 18 anni: servono telecamere e serve individuare gli autori ponendoli di fronte a responsabilità che devono coinvolgere anche le loro famiglie».

