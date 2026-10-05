Sassaiola contro le auto in corsa sulla statale 126 

Un sasso contro la capotta dell’auto, pochi centimetri più in basso e il sabato notte avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. È il rischio corso da quattro giovani di Sant’Antioco che, a bordo di una Bmw, stavano rientrando dalla festa di Masainas quando, intorno alle 3 del mattino, lungo la strada statale 126, all’altezza dell’istmo di Sant’Antioco, sono stati bersaglio di un lancio di sassi.

La paura

Il fatto è avvenuto nell’istmo, subito dopo Santa Caterina, in località Corru Longu. Un tratto di strada percorso normalmente da centinaia di automobilisti. A raccontare quei momenti sono Fabio Trullu, proprietario dell’auto, e l’amico Giacomo Uras. Con loro viaggiavano due ragazze. Un sasso ha colpito con violenza la parte superiore della vettura, lasciando segni sulla capotta. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. «Dieci centimetri più in basso e avrebbe spaccato il parabrezza», racconta Fabio Trullu. Parole che restituiscono la misura del pericolo affrontato dai quattro occupanti dell’auto: se la pietra avesse centrato il parabrezza, avrebbe potuto colpire direttamente chi si trovava nell’abitacolo, con conseguenze imprevedibili. «Abbiamo rischiato la vita». Anche Giacomo Uras ricorda con apprensione quei secondi. «Ho pensato che avessimo urtato qualcosa», racconta. È stato Fabio a capire subito cosa fosse successo: qualcuno aveva lanciato un sasso contro la loro auto. Poco prima, alcune vetture che procedevano in senso opposto, stando al racconto dei ragazzi, avevano fatto delle segnalazioni con i fari. «Abbiamo pensato a un possibile posto di blocco - dicono Fabio Trullu e Giacomo Uras - mai avremo potuto immaginare che il pericolo arrivasse invece da un gruppo di ragazzi appostati lungo la strada. Dopo abbiamo visto scappare quattro ragazzini».

L’indagine

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri, allertati subito dopo l’accaduto. La consapevolezza di ciò che hanno rischiato è l’aspetto che oggi spaventa maggiormente chi era in macchina: non soltanto il danno alla vettura, ma la consapevolezza di essere stati a un passo da conseguenze molto più serie. «Vogliamo lanciare l’allarme», spiegano Fabio Trullu e Giacomo Uras, chiedendo che quanto accaduto venga reso pubblico e che si intervenga per fermare comportamenti che possono mettere a repentaglio la vita di chi percorre la strada: «Un sasso lanciato contro un’auto in corsa non è una bravata: può trasformarsi, in pochi istanti, in una tragedia».

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