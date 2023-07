Sas Tancas: quattro centri in crisi idrica 

La condotta di Sas Tancas registra la rottura numero 25. I quattro paesi serviti, Sarule, Orani, Orotelli e Oniferi sono senz’acqua. La situazione peggiore a Orani, a secco da dieci giorni. Il primo cittadino, Marco Ziranu, ha scritto ad Abbanoa. «Da dieci giorni tramite messaggi e continue chiamate, Abbanoa è stata informata che il 70 per cento del nostro Comune è senza un bene primario. I cittadini non hanno acqua per nemmeno un'ora al dì, con il caldo di queste giornate ci sono alti rischi per la salute e l'igiene pubblica; la situazione è drammatica. Chiediamo risposte rapide e concrete», dice.

Per tutta la giornata di ieri si è provveduto alla chiusura dell'acqua, viste le riserve esaurite. La chiusura si è ripetuta nella notte dalle ore 22 alle 6. Il sindaco di Sarule, Paolo Ledda, ha scritto al Prefetto: «Chiediamo, come abbiamo già fatto in precedenza, che in via emergenziale venga realizzata almeno una condotta parallela (anche esterna) che argini questi continui disagi. È il caso di ricordare che le nostre comunità sono composte da un'ampia fetta di anziani che soffrono e sono particolarmente esposti a problemi. Anche le attività produttive stanno avendo notevoli disagi economici. Non è più accettabile». (g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA