Sas Grassas, via al restauro 

La chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Bitti sta per essere restaurata. È stata annunciata la partenza dei lavori a compimento della messa in sicurezza dell'edificio e del restauro dell'altare barocco. Il tutto tramite un progetto che si integra e completa il primo repentino intervento avviato dal Comune di Bitti a seguito della tragica alluvione che colpì il paese circa tre anni fa e di cui ancora si ha traccia. Lo testimoniano i danni che il paese, le abitazioni e i monumenti riportano ancora oggi.

Il disastro

Dopo il disastro i funzionari del Ministero della cultura in Sardegna si recarono nel luogo di culto predisponendo e ora approvando il progetto per il "Completamento del consolidamento dell'edificio dell'apparato decorativo e degli arredi e mitigazione del rischio idrogeologico". Il costo è di 260mila euro. Tale progetto, nello specifico, riguarderà il completamento del restauro delle coperture per prevenire e bloccare infiltrazioni e problemi di umidità, ma anche il complesso progetto di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso un intervento sulla zona attorno al monumento per facilitare il defluire dell'acqua piovana.

L’altare

Di particolare interesse per i visitatori sarà la visita del pregiato altare barocco, dopo il restauro (date le condizioni di degrado in cui versava da anni) fortemente voluto dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro. Nel mese di ottobre l'architetto e direttore dei lavori Cristian Giovanetti insieme all'architetta responsabile unica del progetto, Patrizia Luciana Tomassetti hanno incaricato i lavori all'impresa vincitrice della gara d'appalto, Desogus restauri srl di Cagliari, che si occuperà del recupero del monumento entro la prima metà del 2024. La chiesa di "Sas Grassas" (come la chiamano i bittesi) venne edificata nel 1682. È realizzata in stile barocco popolaresco e rappresenta un gioiellino nel paese collocato al centro della Sardegna famoso anche per il canto a tenore e la sua storia del tutto singolare, ricca di cultura. Il santuario attualmente è chiuso al pubblico, da quando la grande alluvione l'ha colpito. Ora sta per ritornare al suo splendore. I lavori di messa in sicurezza dell'edificio e il restauro dell'altare barocco saranno l'occasione giusta per riaprire la chiesa dopo tempo e darle una nuova vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA