Sarule, sarà partita a due Sirca punta a sbarrare il passo al sindaco in carica Ledda 

Sarule si prepara all’appuntamento elettorale dei prossimi 8 e 9 Giugno per il rinnovo del consiglio comunale. Dopo 11 anni, saranno nuovamente due le liste in campo nel centro barbaricino, con il sindaco uscente Paolo Ledda (62) che si ripresenta a capo della lista “Sa Comuna”, trovando nel suo cammino lo sfidante Maurizio Sirca (44) di “Sarule Pro Tottus”.

Ledda

Il primo cittadino in carica, cerca la riconferma con una squadra di 12 candidati, diversi dei quali uscenti e alcuni new entry. Per Ledda, geometra, sposato e padre di tre figli, una parentesi tra i banchi della minoranza fra il 2008 e il 2013 e l’elezione a sindaco nelle amministrative del 2019. «Ci ripresentiamo al mandato popolare – dice Ledda – con la volontà di portare avanti i diversi progetti avviati in questi anni, ultimando le opere pubbliche in progetto, fra cui la palestra in cui nascerà un palazzetto dello sport, il campo sportivo, il mattatoio, strade rurali e urbane. L’attenzione sarà massima a tutti i livelli».

Tra i focus principali di cui Ledda intende occuparsi se rieletto, emerge la battaglia per la difesa dei servizi e e della sanità pubblica. Non da meno lo sguardo a turismo: »Nei giorni scorsi, abbiamo avviato il percorso dei cammini di fede e Bonaria intorno al santuario di Gonare, con cui insieme agli amici di Orani stiamo realizzando un progetto di valorizzazione dell’area. Guardiamo ad un futuro in cui il turismo lento sia al centro, studiando delle misure per incentivare la nascita di strutture ricettive. Così come abbiamo con i fondi per i comuni marginali alle imprese».

Ulteriori elementi: agevolazioni fiscali per le famiglie e studenti residenti fuori città, sostegno alle associazioni locali, realizzazione di progetti con l’Unione dei Comuni sfruttando i fondi Snai.

Sirca

Sul fronte parallelo, Maurizio Sirca, graduato dell’Aeronautica Militare, sposato e padre di 4 figli, esperienza come assessore comunale fra il 2013 e il 2016 e assessore nell’Unione dei Comuni della Barbagia (2016-2018).

«Mi sono avvicinato alla politica nel 2012 – racconta Sirca – e l’ho sempre interpretata come un servizio alla collettività. Intendiamo proporre un dialogo democratico all’interno del paese, come alternativa e forza fresca. Il nostri candidati vanno dal più giovane che ha 25 anni a quello più anziano 59».

Già chiare le linee guida di cui occuparsi una volta insediati in Municipio: «Partiremo certamente dalla manutenzione del patrimonio immobiliare comunale – dice Sirca – migliorando la viabilità , ma soprattutto coinvolgeremo la popolazione, favorendo la nascita della consulta delle associazioni e del consiglio comunale dei ragazzi». Sirca e la sua squadra, guardano, poi, con interesse al tessuto economico locale: «La nostra è sempre stata una comunità tenace e coraggiosa – dice Sirca - che dal settore agropastorale, passando per quello del marmo, ferro battuto e tessile ha sempre dato prova di voler creare eccellenza. Studieremo per questo agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese giovani, scongiurando lo spopolamento». Fondamentale anche la sinergia con Nuoro e i centri vicini, ragionando su servizi associati, in primis il tema della difesa della sanità pubblica. Nonché la valorizzazione del turismo lento, partendo dal prosieguo dei progetti in corso su Monte Gonare insieme a Orani.