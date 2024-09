Sarule e Austis preparano l’apertura delle Cortes 

Sarule e Austis si preparano alle tappe di Autunno in Barbagia del fine settimana, aprendo le porte ai visitatori sabato e domenica. Grande la macchina organizzativa con i volontari, attivi già da giorni insieme a Comuni e associazioni. Ai piedi di monte Gonare, vari eventi in campo con l’apertura delle Cortes già dalle 10 di sabato. In programma il convegno “Un esempio di blue zone: dae sa lana a sa casadina” (ore 11), serata fra animazione, lavorazioni de “sas menduleddas”, ferro battuto, giochi per i piccoli, saggi musicali, concerti e dj set. Domenica la lavorazione del tappeto locale (ore 10.30-11.30-12.30) e quella del ferro battuto (ore 13). Dal pomeriggio fino a sera tour fra laboratori artigiani, vestizione dell’abito tradizionale e concerto folk.

Ad Austis, sabato, alle 9,30 apertura del percorso itinerante, musica degli organettisti locali e spazi espositivi partendo dalla Casa della Memoria. Previste escursioni a Sa Crabarissa (disponibili dei bus navetta). Nel pomeriggio, degustazioni di formaggio e pane tipico, esibizioni del coro Peppino Mereu di Tonara e festa in piazza Corroga alle 21. Si chiude domenica, con degustazioni e lavorazioni di prodotti tipici, pellegrinaggio nelle chiesa campestre di sant’Antonio in Basiloccu (ore 10), processione e messa.

Alle 16 sfilata delle maschere tradizionali “Sos Colonganos”, poi esibizione del coro Bachis Sulis di Aritzo e festa in piazza. (g. i. o.)

