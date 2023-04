Sei cuccioli sono stati abbandonati in una scatola di cartone, a Sarule. Un gesto di inciviltà denunciato dal sindaco Paolo Ledda. «Non è corretto scaricare sulla collettività il problema», commenta con amarezza, anche per i costi sostenuti per il canile comunale. Tre cagnetti sono stati adottati (uno dallo stesso Ledda), altrettanti sono alla ricerca di coccole e affetto: il sindaco lancia un appello.

a pagina 9