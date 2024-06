Sartor Camiña torna nell’Isola ma con la Cos 

Marcos Sartor Camiña è pronto per una nuova esperienza in Sardegna, con un finale a sorpresa: niente Budoni in Eccellenza, firmerà con la Cos in Serie D. L'attaccante argentino sarebbe dovuto tornare ai galluresi, dove già aveva giocato dal 2016 al 2018: con la società era stato raggiunto un accordo pluriennale, ma all'ultimo il dietrofront, per accettare la proposta dei sarrabesi-ogliastrini guidati da Francesco Loi. Sartor nell'Isola ha giocato anche con Latte Dolce, Torres e Arzachena, nell'ultima stagione ha segnato 11 gol in D alla Cynthialbalonga. Alla Cos potrebbe trovare come compagno di squadra Sheb Derbali, difensore classe 2002 che può tornare dopo un anno al Borgosesia.

Le altre

Sempre in D, da valutare il futuro di Domiziano Tirelli: il giovane portiere classe 2006, protagonista con l'Atletico Uri, continua a ricevere interessamenti di altre società. Ieri, in aggiunta, ha vinto il premio di miglior giovane dell'intero campionato nel sondaggio D Club indetto dalla Lnd: sarà premiato oggi alle 17. L'Ilvamaddalena, neopromossa dopo aver vinto l’Eccellenza, difficilmente riuscirà a tenere il portiere Marco Ruzittu. In Promozione, il Sant'Elena ha raggiunto l'accordo per la permanenza del portiere Antonio Fortuna e ha iniziato a prendere contatto per i primi nuovi acquisti. Alla Lanteri Sassari come allenatore arriva Massimiliano Mura, ultima stagione con salvezza al Taloro Gavoi: sostituisce Michele Pulina.

