Sartiglietta, sopralluogo tecnico per definire l’area della corsa 

Molto probabilmente la Sartiglietta estiva organizzata dalla Pro Loco oristanese andrà in scena nell’area sterrata presente sulla sinistra della borgata marina di Torregrande arrivando da Oristano.

Ieri in tarda serata c’è stato un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Oristano assieme al presidente della Pro Loco Gianni Ledda. Inizialmente l’evento previsto per il 13 agosto si sarebbe dovuto tenere nel piazzale sterrato alla fine del lungomare verso il porticciolo. Poi però, «a causa della riqualificazione ambientale dello spazio - ha spiegato Ledda – è venuta meno la possibilità di svolgere la tradizionale manifestazione nell’area "ex mondo Ichnusa”». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA