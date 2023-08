Sartiglietta,  sei stelle e grande festa 

Grande successo per la Sartiglietta estiva, organizzata dalla Pro Loco, che ha regalato 6 stelle e tante emozioni. I suoni dei mini tamburini e trombettieri hanno accompagnato le ultime fasi della vestizione del componidoreddu Giulia Atzei, 14 anni, che in sella a Montepulciano, ha centrato la stella con su stoccu. Centro anche per su segundu Laura Firinu, non è andata è andata bene a su terzu Letizia Puggioni. Poi stelle con Francesco Tumbarello, Gabriele Palmas, Manuel Pinna e Lorenzo Carboni. Qualche brivido durante sa remada con un imprevisto: si è girata la sella e Giulia Atzei è caduta. Qualche minuto ed era subito in sella per chiudere la giostra e lasciare spazio alle pariglie dei minicavalieri del Giara oristanese. ( m.g. )

