Sartiglietta, le stelle conquistano i turisti 

C’è voluta la Sartiglietta per vedere la borgata marina di Torregrande invasa dai turisti. Dopo un’estate mai decollata, ieri sera i mini cavalieri in sella ai giarini hanno attirato tantissimi spettatori. Applausi e record di presenze per la giostra equestre organizzata dalla Pro Loco oristanese presieduta da Gianni Ledda, scandita come sempre dal rullo dei tamburi e dallo squillo delle trombe. E chissà se sarà bastato questo spettacolo per conquistare i turisti e spingerli a voler visitare la città di Eleonora d'Arborea in occasione del Carnevale oristanese.

La festa

Nove stelle in tutto. E per la prima volta a premiare i cavalieri che sono riusciti a infilzare il bersaglio sono stati i genitori. Per qualcuno c'era la mamma, per altri il papà. La festa come sempre è iniziata con la vestizione de su componidoreddu Alessandro Meloni, 17 anni, di Berchidda. Due piccolissime fanciulle in costume sardo hanno trasformato il mini cavaliere nel capocorsa. Poi il pubblico si è spostato nella pista a ridosso della pineta. La prima stella è di Camilla Daga e la folla va in delirio. Poi applausi per Francesca Dessì ma riescono a fare centro anche Francesco Tamburello, Laura Firinu, Nicolò Pisu, Manuel Pinna e Gabriele Piras. Con su stoccu invece ci riescono Roberto Appeddu, su segundu e su terzo Giulia Atzei. Su componidoreddu, che non è riuscito a cogliere il bersaglio, si è riscattato con sa remada: eseguita in maniera impeccabile. Sdraiato sul cavallo e con in mano il suo piccolo scettro di mammole ha salutato la folla di Torregrande incantando chi per la prima volta ha assistito a questo rito. Per lui tanti applausi e foto.

Le pariglie

A fine serata arrivano le pariglie. Senza nessun timore, i mini cavalieri si sono esibiti in spettacolari evoluzioni tutte da incorniciare. I turisti presenti alla manifestazione già dal primo pomeriggio, hanno poi deciso di intrattenersi e tanti vacanzieri hanno raccontato di voler ritornare anche il prossimo anno. Ieri hanno festeggiato anche i mini tamburi e i mini trombettieri. A fine serata, tolto il loro abito tradizionale, hanno indossato la maglia per ricordare Pacifico Tratzi, fondatore del gruppo.

