Sartiglietta, il ricordo di Pacifico Tratzi 

Severo ma buono, non voleva sentire nessuna nota stonata, era molto esigente. Così tutti ricordano il maestro dei piccoli musici della Sartiglietta. Alcune settimane fa, nell’anno dei Settanta anni della nascita del gruppo dei tamburini e trombettieri Pro Loco Oristano, è morto uno dei membri storici del gruppo della Pro Loco, Pacifico Tratzi. Ma soprattutto colui che creò negli anni Ottanta i mini tamburini e mini trombettieri, quella che oggi è diventata una scuola. E ora in occasione della Sartiglietta estiva oggi, nella borgata marina di Torregrande, colui che formò intere generazioni di musici che ora fanno la loro bella figura durante la Sartiglia, verrà ricordato. In accordo con la sua famiglia Tratzi, i mini tamburini e trombettieri per un attimo leveranno il loro abito tradizionale per indossare una maglia con scritto Scuola di Musici della Sartiglia “Pacifico Tratzi”: così si chiamerà da quel giorno il gruppo dei piccoli. Le due denominazioni campeggeranno anche su uno striscione realizzato per l’occasione. Nelle prossime settimane, in collaborazione con la stessa Pro Loco, ci sarà un momento durante il quale Pacifico Tratzi verrà celebrato alla presenza della famiglia e delle istituzioni cittadine «La morte per noi è stata una triste notizia - fanno sapere dal gruppo della Pro Loco- , un vuoto che ci lascia attoniti e sgomenti ancora oggi». ( s.p .)

RIPRODUZIONE RISERVATA