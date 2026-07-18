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Torregrande.
19 luglio 2026 alle 00:33

Sartiglietta estiva: svelati i nomi dei tre protagonisti 

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Annunciati i nomi dei protagonisti della Sartigliedda estiva 2026. L’attesissimo appuntamento con la tradizione equestre giovanile si rinnoverà quest’anno il 30 agosto, anziché a Ferragosto, nella cornice marina di Torregrande.
A guidare il corteo e la corsa alla stella nel ruolo di su cumponidoreddu sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che monterà Camilla, un pony giarino di 5 anni.
Emanuela guiderà i piccoli cavalieri e le amazzoni, portando la magia della Sartigliedda sulla sabbia della borgata marina. Al suo fianco ci saranno su segundu Gabriel Demontis, in sella a Diablo, un fiero esemplare giarab di 6 anni, e su terzu Alice Poddighe, che monterà Athena, un pony giarino di 5 anni.
Tutti e tre i protagonisti fanno parte dell'associazione Mini cavalieri Eleonora d'Arborea, diretta da Rosa Maura Fiori.

La colonna sonora sarà affidata, come da tradizione, ai mini tamburini e mini trombettieri della scuola Pacifico Tratzi, fiore all’occhiello della Pro Loco.

Alla manifestazione prenderanno parte anche i mini Cavalieri del Giara Oristanese.
RIPRODUZIONE RISERVATA

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