Torregrande.
12 agosto 2025

Sartiglietta estiva, il lungomare si anima di turisti  

C'è voluta la Sartiglietta estiva per vedere il lungomare di Torregrande invaso dai turisti e i locali pieni. Domenica scorsa i mini cavalieri in sella ai giarini hanno attirato l’attenzione di migliaia di spettatori per l’evento promosso dalla Pro loco . Piena l’unica tribuna presente, tantissime persone ai lati della pista allestita nel piazzale sterrato a ridosso della pineta. Tanta era la folla che non sono mancati i disagi nelle strade limitrofe.

Per il resto tutto è andato alla perfezione e ciò che conta è che tanti turisti domenica sera hanno espresso il desiderio di voler visitare la città di Eleonora d'Arborea in occasione del Carnevale oristanese, per ammirare la Sartiglia organizzata dai Gremi dei contadini e falegnami. Tanto pubblico anche perché in pista erano presenti tantissimi cavalieri, ben 35. Negli ultimi anni non erano più di 15. Ciò è potuto accadere anche grazie alla presenza di due associazioni: la Giara oristanese e la neonata associazione Eleonora d’Arborea. I turisti sono rimasti affascinati dalla bravura dei mini cavalieri, incuriositi dal significato de sa pippia ‘e maiu e de su stoccu, che ha portato fortuna al capocorsa Francesca Dessì: per lei centro. ( s. p. )

