Sartigliedda nel nome di Gabriele 

Si corre tra la giostra di san Giovanni e quella di san Giuseppe. E nel mezzo arriva anche la nomina del capocorsa. Sette giorni fa la scelta di su Componidori dei Falegnami, Graziano Pala; ieri quella del 17enne Gabriele Piras, che guiderà la Sartigliedda, e tra una manciata di giorni toccherà al capocorsa dei Contadini.

Il capocorsa

«Gabriele è stato scelto nel corso della riunione del direttivo – sottolinea il presidente della Pro Loco, Gianni Ledda – L'indicazione è arrivata dalla Giara oristanese, presieduta da Ida Cadeddu. Una scelta motivata anche dall'ottima preparazione di Gabriele, ritenuta in grado di garantire un buon risultato e lustro alla Sartigliedda». Ottima preparazione e garanzia di esperienza visto che Gabriele Piras compirà 18 anni dopo un mese circa dalla sua sesta giostra e conta già tre stelle colte in via Duomo. «Scontato dire che sono molto contento – sottolinea il capocorsa, che monterà Pioggia, un giarab sauro di 15 anni – Concludo la mia esperienza alla Sartigliedda da Componidoreddu. Questa giostra sarà speciale quindi per tanti motivi, compreso il fatto che ci saranno molti ragazzi visto che oltre alla Giara oristanese potrà partecipare anche un gruppo di un’altra associazioni». Gabriele sarà affiancato da Francesco Tumbarello (12 anni) e Matteo Carta (16).

Le novità

La felicissima intuizione di Luciano Loddo, storico presidente della Pro Loco (purtroppo non ricordato mai abbastanza) che inventò la Sartigliedda nei primi anni Ottanta, tra alti e bassi, continua a rinnovarsi. Nata per coprire “un buco” tra i due giorni di Sartiglia, ma anche per avvicinare i più piccoli al mondo del cavallo e della giostra equestre, dopo anni in cui i partecipanti erano sempre meno, per la prima volta sul percorso di via Duomo oltre ai 24 ragazzi della Giara oristanese ci saranno i 22 giovani dell’associazione mini cavalieri “Eleonora d'Arborea”. Non cambiano invece i protagonisti che daranno il ritmo alla Sartigliedda, i mini tamburini e mini trombettieri “Pacifico Tratzi”.

A loro è affidata anche la presentazione ufficiale di Gabriele Piras e dei suo aiutanti che avverrà il 7 dicembre, alle 19, nella sede della Pro Loco in via Ciutadella de Menorca. Altra protagonista il 16 febbraio sarà la 21enne Elena Leoni, scelta un anno fa dalla Pro Loco, a vestire i panni di Eleonora d'Arborea. ( m. m. )

