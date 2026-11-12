La Pro Loco di Oristano, presieduta da Ilaria Canu, ha ufficializzato la scelta per la figura di Componidoreddu che guiderà la prossima edizione della Sartigliedda invernale 2027: sarà Laura Firinu, giovane amazzone proposta dall’associazione sportiva Ippica Giara Oristanese.

Nata a Oristano il 28 febbraio 2012, Laura Firinu coltiva da sempre una profonda passione per l’equitazione, praticando questo sport dall’età di sei anni. Iscritta dal 2019 all’associazione Ippica Giara Oristanese — presieduta da Ida Cadeddu —, Laura ha preso parte a ben sette edizioni della Sartigliedda nei ruoli di segundu e terzu, durante le quali ha conquistato tre stelle con su stoccu e la spada. Per l’edizione 2027, su Componidoreddu scenderà in pista in sella a Silanesu. Ad affiancarla nella pariglia di testa ci saranno Benedetta Lai (classe 2009) e Francesca Dessì (classe 2014).

«La Pro Loco di Oristano esprime grande soddisfazione per questa nomina, certa che l'esperienza, la preparazione e lo spirito di appartenenza dimostrati da Laura Firinu e dalla sua pariglia sapranno dare lustro alla tradizione e regalare grandi emozioni al pubblico della Sartigliedda 2027, in programma l'8 febbraio», si legge in una nota.

Su Componidoreddu verrà presentato al Direttivo della Pro Loco nella tradizionale vigilia dell’Immacolata, il 7 dicembre.

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