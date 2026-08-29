Sartigliedda, la magia dei bambini 

Una Sartigliedda sotto le stelle. Si corre in notturna per rendere ancor più suggestiva l’esibizione dei minicavalieri e soprattutto per cercare di vincere il caldo estremo di questa estate. Dopo la serata di ieri fra laboratori e musica, oggi si entra nel vivo con i gesti tipici di «una tradizione che cresce insieme ai bambini e ai ragazzi, trasformando il gioco in passione, la passione in impegno per il futuro della Sartiglia» ricordano dalla Pro Loco che nel 1979 ideò la manifestazione dedicata ai più piccoli. «Sono molto emozionata, è la mia prima Sartigliedda estiva - osserva la presidente Ilaria Canu – ci auguriamo che sia una bella festa per tutti». L’evento, pensato per far conoscere ai turisti la manifestazione più cara agli oristanesi, anche questa volta promette spettacolo grazie all’abilità e all’energia dei mninicavalieri.

Le novità

La prima è proprio l’orario della manifestazione. «Alle 19 andremo a prendere su Componidoreddu Emanuela Carboni nella piazza della Torre, poi in corteo a piedi raggiungeremo l’area della pineta in cui si terrà la corsa». Subito dopo la vestizione, quindi la inizierà la sfida alla sorte. «Sono soddisfatta perché siamo riusciti a organizzare di nuovo la corsa in notturna – sottolinea – Non accadeva da diversi anni. Una scelta dettata anche dalle esigenze climatiche: si è pensato di tutelare ulteriormente la salute dei ragazzi e di tutti noi, e ovviamente il benessere dei cavalli». Corsa alla stella che come sempre inizierà con le discese della pariglia di testa, con Emanuela Carboni in sella a Camilla (pony giarino), Gabriel Demontis con il giarab Diablo e Alice Poddighe accompagnata da un pony giarino Gigetto. Poi protagonisti altri 36 ragazzini del gruppo “Minicavalieri Eleonora” e del Giara oristanese”. Subito dopo le pariglie in cui i bambini daranno, come sempre, prova di grande abilità. La manifestazione sarà accompagnata dai mini tamburini e trombettieri della scuola Pacifico Tratzi della Pro Loco di Oristano. Al termine della giostra equestre sono previsti balli sardi con Alessandro Atzei e Luca Loria.

Due giornate

Altra novità di quest’anno è la manifestazione in due giornate. Gli eventi sono iniziati ieri pomeriggio con l’apertura del “Villaggio Sartigliedda” nell’area antistante la pizzeria attività e giochi per bambini e ragazzi, i laboratori per la realizzazione dei cavallini di canna e rosette. E ancora musica e spettacoli fino a tarda sera. Oggi si replica con gli eventi e le varie attività, i riflettori però sono puntati sulla corsa dei mini cavalieri. «La Sartigliedda non custodisce soltanto una tradizione ma forma le generazioni che la faranno vivere domani – ripetono dall’associazione – e noi siamo fieri e orgogliosi di portarla avanti». La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune, assessorato alla Cultura e della Regione.

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