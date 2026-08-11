Sartigliedda, la locandina è un fake 

Una torre che non è quella di Torregrande e un lungomare che non è quello appena rinnovato e restituito a residenti e turisti dall’amministrazione comunale. La locandina che annuncia la Sartigliedda estiva 2026 nella borgata marina di Oristano è firmata dall’intelligenza artificiale che di fedele alla realtà ha tenuto solo la figura di Su Componidoreddu a cavallo e la folla che ogni anno assiste alla manifestazione d’agosto. Il manifesto pubblicato lunedì sulla pagina Facebook della Pro Loco ha attirato l’attenzione dei più attenti che davanti a quella riproduzione inesatta hanno storto un po’ il naso. «La cosa mi fa un pò sorridere – esordisce la presidente dell’associazione turistica, Ilaria Canu –. Siamo bombardati di locandine fatte con l’intelligenza artificiale, ma non pensavo che venisse data questa importanza a quella che abbiamo pubblicato nei nostri account. In realtà si tratta di una locandina temporanea, fatta in tempi ristretti, perché sui social ne stava circolando una del 2018, con data 12 agosto, che stava creando qualche problema. Ad ogni modo, a breve ci sarà una locandina ufficiale che uscirà non appena avremo completato il programma della manifestazione, che quest’anno sarà articolata in due giorni. Nel bene o nel male, siamo comunque riusciti a far parlare di noi, e questo è l’obiettivo di una pubblicità».

Le giornate da memorizzare sono il 29 e 30 agosto. I nomi dei protagonisti sono stati ufficializzati già nel luglio scorso: a guidare il corteo e la corsa alla stella nel ruolo di Su Cumponidoreddu sarà Emanuela Carboni, al suo fianco Su Segundu Gabriel Demontis e Su Terzu Alice Poddighe. Tutti e tre fanno parte dell’associazione Mini Cavalieri “Eleonora d’Arborea”. ( m. c. )

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