Sartiglia, un veterano e 3 volti nuovi 

Il più giovane ha appena raggiunto la maggiore età, il più maturo (difficile chiamarlo anziano mentre ritorna agilmente in sella dopo aver eseguito in prova un perfetto tre su tre) ne ha compiuti 65 a dicembre. Ma dietro la maschera che tra meno di una settimana celerà i loro volti, mentre fieri percorreranno a cavallo via Duomo, la stessa identica passione accomuna i 126 cavalieri della Sartiglia.

Filippo Corona ed Enrico Fiori sono i due “estremi” dell’edizione ormai alle porte: esordiente il primo (tre in tutto quelli in corteo), cinquantatré giostre alle spalle il secondo e ancora nessuna intenzione di mollare le redini.

L’anziano

«In pensione? Si vedrà, deciderò in estate», sorride Enrico Fiori. Ma in cuor suo sa già che difficilmente rinuncerà al brivido della corsa “in sa sea de Santa Maria”.

D’altronde il regolamento dell’associazione cavalieri non è più un ostacolo. «Già da due anni è stato eliminato il limite dei 65 anni di età - precisa - se le condizioni fisiche lo consentono, perché smettere?».

C’è ancora qualche pagina da riempire nel fitto album dei ricordi di Enrichetto, così lo chiamano da quando, a soli 10 anni, con il costume nero di Oristano, ha partecipato alla sua prima Sartiglia assieme al papà Franceschino e a Gino Solinas.

«La prima discesa, però, l’ho dovuta sudare - racconta - ho aspettato sei anni: anche se i cavalieri erano appena una trentina, non tutti avevano la fortuna di ricevere la spada».

Allora non c’era lo sfarzo, le rosette si conservavano di anno in anno, «capitava pure che qualche pariglia il giorno stesso della corsa, con i cavalli già bardati, venisse rispedita a casa dalla giuria dalla quale ci si doveva presentare alla Mutuo soccorso».

Capocorsa a 16 anni

Il primo galoppo a sedici anni, da Componidori per il gremio dei Falegnami «e ho preso la stella con su stoccu», aggiunge. Il cilindro nella sua lunghissima carriera, lo ha indossato nuovamente nel 2004 per i Contadini.

All’esordio

Un’emozione indescrivibile, come quella che proveranno i tre neofiti della giostra 2024: Alessio Matzutzi, (figlio di Cristian, Componidori di San Giuseppe nel 2020) correrà la sua prima Sartiglia accanto a Francesco Salis e Alessio Falchi.

Nicola Deriu sarà accompagnato nell’esordio da Danilo Casula (capocorsa un anno fa per il gremio di san Giovanni) e Bernardino Ecca, mentre Filippo Corona potrà contare sull’esperienza di Roberto Pau e Antonio Maldotti. Solo un anno fa era tra i protagonisti della Sartigliedda, terzu compoi accanto a Lorenzo Carboni e stella d’oro sul petto.

Ora, appena maggiorenne, farà il suo ingresso nella giostra dei “grandi” in sella a Ciclone. Una gioia incontenibile e per nulla scontata per Filippo, cresciuto nel vivaio della Giara Oristanese e Componidoreddu nel 2020.

La difficoltà

Il regolamento, infatti, prevede che ogni esordiente debba essere accompagnato da due cavalieri esperti, con almeno sei di anzianità.

«Non è semplice trovare una pariglia che ti accolga - spiega Filippo Corona - Roberto e Antonio mi hanno contattato subito dopo la mia ultima Sartigliedda estiva. E sinceramente non ci ho pensato un attimo».

