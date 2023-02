Sartiglia, stop ai brindisi in piazza  

Ieri il prefetto Fabrizio Stelo ha riunito di nuovo il comitato per la sicurezza, alla presenza del sindaco, del questore, dei comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco, il dirigente della Polizia stradale, il comandante della Polizia municipale, i rappresentanti dell’amministrazione provinciale, i presidenti del Comitato Sartiglia e dei Gremi dei Contadini e dei Falegnami. «È atteso un grande pubblico, si preannuncia una Sartiglia da record dopo due anni di stop – ha ribadito il prefetto - è necessaria la massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti». Durante l'incontro si è parlato delle possibili criticità ed è stato definito il dispositivo di sicurezza. Saranno rafforzati i servizi di controllo sulle strade alla luce del prevedibile incremento del traffico e potenziata la vigilanza, anche da parte dei vigili urbani, del piazzale del Tribunale e dei portici dei palazzi Saia, luogo di ritrovo dei più giovani. «Sistemeremo due torri faro nel piazzale per garantire maggiore illuminazione ed evitare che nelle zone d’ombra si possano verificare situazioni di rischio» ha aggiunto il sindaco. Confermati l’alcoltest e il narcotest a campione sui cavalieri. Infine

Non è stata ancora pubblica ma il sindaco Sanna assicura che «si sta lavorando in questa direzione. Vogliamo che siano giorni di festa e, per cercare di evitare situazioni come quelle del passato, anche quest'anno limiteremo il consumo di alcolici». I divieti dovrebbero scattare dalle 16 di venerdì fino alle 7 di mercoledì prossimo: non si potranno consumare alcolici nelle aree pubbliche e aperte; né si potranno portare bottiglie, contenitori di vetro o lattine in metallo con alcolici. Inoltre, come già accaduto un anno fa, dovrebbe essere vietate la vendita di alcolici dalle 23 alle 7 di ciascun giorno in cui si svolge la manifestazione.

Birra e vernaccina vietate nelle piazze e negli spazi pubblici. Anche quest’anno la linea del Comune va nella direzione di un Carnevale di divertimento ma senza eccessi e rischi. E così il sindaco Massimiliano Sanna sta definendo l’ordinanza che vieta il consumo di alcolici all'aperto, un provvedimento a tutela soprattutto dei più giovani che spesso nel post Sartiglia eccedono con i brindisi. Proprio ieri in Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione sull’apparato di vigilanza a pochi giorni dalla manifestazione. Con un appello del prefetto rivolto soprattutto ai giovani «divertitevi e divertiamoci, ma con responsabilità».

L’ordinanza

Il vertice

I percorsi

Ieri gli operai erano al lavoro per cercare di eliminare alcune criticità dai percorsi. In via Duomo il responsabile tecnico del Comitato Sartiglia ha previsto una serie di interventi per la messa in sicurezza della facciata della Chiesa di San Francesco ma anche per edifici di privati. «Interventi che sarebbero dovuti essere effettuati dalla Soprintendenza e dai proprietari degli edifici pericolanti – spiega Filippo Uras – ce ne stiamo facendo carico col Comune e purtroppo ci stanno rallentando nella definizione dei percorsi». Il Comune intanto in piazza Manno e in via De Castro è intervenuto per rattoppare le numerose buche e i tratti sconnessi che avrebbero potuto creare situazioni di pericolo per i pedoni. Sabato mattina la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo effettuerà l’ultimo sopralluogo prima della manifestazione.

Baby pit stop

Su iniziativa dell’assessorato per le Pari opportunità e della Commissione consiliare per l’Equità dei generi, con la collaborazione di ProcivArci e Pro Loco, domenica e martedì, dalle 10 alle 18, all’interno dell’Antiquarium sarà messo a disposizione delle mamme uno spazio attrezzato per allattare e prendersi cura dei propri figli in un’area risevata e protetta.

