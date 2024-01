Sartiglia, sfilata in costume 

Trucco sobrio, nessuno smalto colorato alle unghie ma neanche piercing, orologi al polso e orecchini stravaganti. In occasione della Sartiglia è previsto , come ormai da tradizione, il corteo in costume sardo e sarà un bel colpo d’occhio prima della sfilata dei cavalieri. Chi però partecipa al corteo deve rispettare le regole, altrimenti verrà escluso. Così ha deciso la Fondazione Oristano che ha aperto le iscrizioni.

Per partecipare occorre presentare la domanda entro le 12 del 10 febbraio, compilando il modulo disponibile nella sede della Fondazione, in via Eleonora o sul sito www.sartiglia.info. I partecipanti dovranno presentarsi entro le 12 di domenica 11 e martedì 13 febbraio nel punto d'incontro di via Solferino. Il corteo, dopo via Duomo, si ritroverà alle 15.30 in piazza Eleonora per organizzare la sfilata in via Mazzini.

I minorenni potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto in costume. Tra le regole da rispettare, l’utilizzo di calzature rivestite di broccato rosso o di colore nero, al collo le donne dovranno indossare un gioiello di foggia tradizionale. Gli spilloni appuntati al manto nero del costume da sposa dovranno essere neri, quelli sul velo bianco del costume da gala dovranno essere bianchi. ( s. p. )

