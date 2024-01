Sartiglia, scatta la rivoluzione del traffico 

Ci sono appuntamenti che cadenzano l’arrivo della Sartiglia. Uno di questi è legato alla viabilità cittadina che nei giorni di Carnevale verrà stravolta, come accade puntualmente ogni anno. Ieri il comando di Polizia locale ha adottato l'ordinanza per la disciplina del traffico nelle strade interessate dalla manifestazione che si svolgerà l’11 e il 13 febbraio, ma non solo. Poco cambia nell’area dove si svolge la corsa alla stella, visto che dovranno essere montate (con il solito abbondante anticipo) le tribune, che quest’anno non ci saranno per le pariglie.

Da lunedì 29

«Tra le prime misure l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione dei veicoli e del divieto di transito, in caso di necessità, nell’intero tratto di via Vittorio Emanuele II e di via Duomo – si legge in una nota del Comune - Da lunedì 29 divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in caso di necessità in piazza Giovanni Paolo II e nelle vie Carmine, Ciutadella de Menorca e Sant’Antonio». E sempre dallo stesso giorno senso unico in via Crispi, da piazza Manno verso via Carmine, con obbligo di svolta a destra per via Carmine direzione vie Azuni e Angioy. Capitolo pariglie: dal primo febbraio divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in caso di necessità in via e vico Mazzini.

Dal 5 febbraio

Da lunedì 5 febbraio i divieti di sosta con rimozione, e di transito in caso di necessità si estenderanno anche nelle vie Eleonora, Diego Contini, Serneste e vico Garibaldi, «mentre in piazza Mariano entrerà in vigore la nuova disciplina con il doppio senso di circolazione nel tratto antistante il Monumento ai caduti». Ancora, divieto di transito in vico Tirso, via e vico Ricovero e nell’ultimo tratto di via Figoli, con il senso unico in via Verdi.

Dal 10 febbraio

Infine, dopo altri cinque giorni, divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza Pili e divieto di sosta con rimozione in via Diaz, tra via Rockfeller e via d’Annunzio. Da sabato 10 febbraio rivoluzione anche in via Cagliari: «Divieto di transito e di sosta con rimozione nel tratto fra le vie Pira e Tharros; senso unico di marcia direzione Santa Giusta fra le vie Pira e Amsicora /Gennargentu; senso unico di marcia direzione Rimedio, fra le vie Tharros e Diaz. Infine divieto di transito e di sosta con rimozione in viale San Martino, fra via Carducci e piazza Manno», puntualizzano dal Comune.

11 e 13 febbraio

Domenica 11 e martedì 13, sempre dalle 8 «e fino a cessate esigenze», divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a 35 quintali, e per gli autobus con 9 posti a sedere, nelle vie: Cagliari (tratto fra le vie Gennargentu /Amsicora e Diaz), Sant’Ignazio, Michele Pira, viale San Martino (fra piazza Manno e via Manzoni), via Foscolo, Tirso, Solferino, Verdi e Figoli.

Sosta blu

Da oggi in via Duomo, da lunedì 29 in piazza Giovanni Paolo II e in via Mazzini e dal 10 febbraio in piazza Pili verrà sospeso il parcheggio a pagamento.

«Nei giorni 11, 12 e 13 febbraio, il servizio parcheggi a pagamento è operativo nelle strutture di via Carducci e di via Mariano IV», si puntualizza nella determina a firma del comandante Gianni Uras. ( m. g. )

