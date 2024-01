Sartiglia, rivoluzione nei percorsi 

Via le tribune da via Mazzini, mentre in via Duomo, dove la capienza massima sarà ridotta a seimila persone, si potrà accedere attraverso la stazione Arst.

A meno di un mese dal Carnevale, prende forma la Sartiglia delle novità. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri e aperto a forze di polizia, vigili del fuoco, Asl, 118, Comune, Provincia, soprintendenza, Fondazione Oristano e Pro Loco, è servito a dare una risposta ufficiale agli interrogativi delle ultime settimane.

Via Mazzini

Sul fronte via Mazzini è stata confermata la scelta di non posizionare le 8 tribune che da anni accoglievano circa mille spettatori (ci saranno il palco per i disabili, quello per la stampa e lo spazio per i Gremi). La proposta, avanzata dal sindaco Massimiliano Sanna (in parte per andare incontro alle esigenze degli operatori commerciali che da sempre lamentano la forte limitazione alle rispettive attività a causa della prolungata presenza delle tribune, in parte alla luce delle polemiche sule condizioni della pista di Cort’e Baccas che non permetterebbero ai cavalieri di prepararsi adeguatamente per le pariglie) è stata accolta positivamente dal Comitato Sartiglia. «Ma la capienza di pubblico sul percorso resterà pressoché invariata – sottolinea il responsabile tecnico della Fondazione Sartiglia, Cristian Licheri - circa 11mila spettatori».

Piazza Manno

Poi la questione piazza Manno, luogo di tradizionale passaggio della sfilata di cavalli e cavalieri e punto di partenza della corsa alla stella, oggi cantiere aperto. «È stata confermata la realizzazione di un varco centrale per l’accesso del corteo - annuncia Licheri - una volta sulla pista, l’ingresso sarà transennato». Per compensare i disagi derivanti dalla chiusura della piazza, oltre ai tradizionali varchi ce ne sarà uno in via Episcopio. «La stazione Arst resterà aperta per consentire al pubblico di accedere a via Duomo da via Cagliari - va avanti Cristian Licheri - all’altezza della libreria sarà realizzato un corridoio per l’attraversamento della pista».

Via Duomo

La capienza massima sul percorso della corsa alla stella sarà ridotta di duemila persone: dalle 8mila degli anni scorsi alle 6mila conteggiate dai sensori dei varchi. «Avvieremo subito una campagna informativa per illustrare ai cittadini e ai turisti le novità logistiche», osserva Licheri che nei prossimi giorni invierà gli elaborati aggiornati alla commissione provinciale Pubblico spettacolo.

