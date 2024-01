Sartiglia, pubblico in piedi alle pariglie 

L’anno bisestile 2024 potrebbe segnare il ritorno della Sartiglia “a s’antiga”: addio alle tribune di via Mazzini e spettatori distribuiti lungo il percorso. L’ipotesi, avanzata nel corso del vertice del Comitato Sartiglia dal sindaco Massimiliano Sanna, avrebbe incontrato il favore degli organizzatori della giostra. Perché possa concretizzarsi, però, mancano una serie di pareri tecnici che saranno vagliati nei prossimi giorni.

I problemi

Il tema è delicato: eliminare le strutture dislocate tra “Su Brocci” e la torre di Portixedda, che possono garantire circa un migliaio di posti a sedere, significa aumentare considerevolmente lo spazio a disposizione per gli spettatori in piedi e di conseguenza implica la necessità di prevedere adeguate vie di fuga. Non solo, sulla bilancia occorre posizionare anche i risvolti economici derivanti dalla rinuncia della vendita dei biglietti e le esigenze dei commercianti che ogni anno fanno i conti con i disagi per l’allestimento del percorso.

Le difficoltà

Una decisione, quella di rinunciare alle tribune (e agli introiti che ne derivano) maturata anche alla luce delle evidenti difficoltà dei cavalieri a raggiungere un’adeguata preparazione per poter svolgere le acrobazie a cavallo. La pista di Cort’e Baccas non è mai stata omologata nonostante gli impegni assunti dalle varie amministrazioni civiche e da anni i protagonisti della manifestazione reclamano uno spazio consono per gli allenamenti. Di certo c’è che neanche quest’anno l’ordine di apparizione nel corteo guidato dai due Componidori sarà frutto di una selezione meritocratica: si procederà probabilmente con un sorteggio che metterà in fila 42 terzetti, nessuno escluso.

Gli allenamenti

Per quanto riguarda le prove, probabilmente già nelle prossime ore il cancello all’ingresso dello sterrato tra Oristano e Santa Giusta sarà riaperto. I cavalieri, secondo cui la circolare Martini limiterebbe non solo le prove strutturate ma anche gli allenamenti (come sostenuto invece dalla Fondazione), avrebbero chiesto un’autorizzazione scritta per non rischiare di incappare in eventuali rischi.

La polizza assicurativa sugli infortuni sarà attiva dalla mezzanotte di oggi (quella sulla pista di Cort’e Baccas è continuativa per 365 giorni all’anno).

Benedizione

Sul tavolo anche il problema legato al rito della benedizione dei cavalieri a Su Brugu: un evento che si svolge la domenica prima della corsa e che nel corso degli anni ha richiamato sempre più persone per cui, dicono i cavalieri, ora spetta al Comune farsi carico di redigere un piano per poter svolgere la manifestazione in tutta sicurezza.

Domani, intanto, è in programma l’assemblea dei 186 soci dell’associazione Cavalieri della Sartiglia, presieduta da Ignazio Nonnis. L’ordine del giorno è fitto e il tempo scarseggia.

