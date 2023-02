Sartiglia, mezzo milione di spese 

D’altronde la giostra «riconosciuta a livello regionale tra le manifestazioni di grande interesse turistico - si legge nella delibera della Giunta - svolge un ruolo importante per la valorizzazione del territorio». Una vetrina eccezionale, ma non sempre la vista è all’altezza della situazione. Basta fare una passeggiata tra le viuzze del centro storico per farsi un’idea: voragini sulle strade, edifici diroccati e nastri di recinzione, il biglietto da visita per i visitatori che affolleranno la città nei giorni del Carnevale non è certo une bella vetrina.

Oristano è immersa nei preparativi del suo evento più caro (in tutti i sensi), la Sartiglia. Il conto stimato è di circa 550mila euro tra tribune, transenne, percorsi, sabbia, eventi collaterali e promozione. E siccome difficilmente i tempi della burocrazia coincidono con le reali esigenze organizzative, per permettere alla Fondazione Oristano di riuscire a far fronte alle spese più imminenti, la Giunta Sanna, su proposta dell’assessore alla Cultura Luca Faedda, ha deliberato l’anticipazione di 51.600 euro (poco meno di 3.400 sarà liquidata a fronte di rendicontazione).

I primi 55mila euro li mette il Comune, l'altro mezzo milione arriverà da Regione, sponsor e dalla vendita dei biglietti per le tribune.

L’anticipo

Oristano è immersa nei preparativi del suo evento più caro (in tutti i sensi), la Sartiglia. Il conto stimato è di circa 550mila euro tra tribune, transenne, percorsi, sabbia, eventi collaterali e promozione. E siccome difficilmente i tempi della burocrazia coincidono con le reali esigenze organizzative, per permettere alla Fondazione Oristano di riuscire a far fronte alle spese più imminenti, la Giunta Sanna, su proposta dell’assessore alla Cultura Luca Faedda, ha deliberato l’anticipazione di 51.600 euro (poco meno di 3.400 sarà liquidata a fronte di rendicontazione).

La motivazione

D’altronde la giostra «riconosciuta a livello regionale tra le manifestazioni di grande interesse turistico - si legge nella delibera della Giunta - svolge un ruolo importante per la valorizzazione del territorio». Una vetrina eccezionale, ma non sempre la vista è all’altezza della situazione. Basta fare una passeggiata tra le viuzze del centro storico per farsi un’idea: voragini sulle strade, edifici diroccati e nastri di recinzione, il biglietto da visita per i visitatori che affolleranno la città nei giorni del Carnevale non è certo une bella vetrina.

Il degrado

In piazzetta Corrias, come in via Garibaldi o via De castro, i sampietrini sconnessi mettono a dura prova l’equilibrio dei pedoni. Nelle vie Goito e Parpaglia il manto stradale dimostra più o meno gli anni della secolare Giostra. Non si discosta via Azuni, dove una rete arancione delimita, da chissà quanto, le mura fatiscenti di un’abitazione. E ancora, portico Corrias impraticabile tra pasticci sui muri, e puzza e rifiuti nella strada, e non va meglio nella piazzetta dietro il Chiostro del Carmine. In via Onroco una selva nasconde solo parzialmente un altro angolo di scempio. E poi la “perla”: Portixedda, storico monumento che si affaccia sulla strada delle pariglie, invasa di erbacce.

Dal Comune

«I lavori di rifacimento di spalti e pavimenti inizieranno subito dopo la Sartiglia», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. «Sia la ditta che si occupa del servizio di smaltimento dei rifiuti, Formula Ambiente, che la società in house Oristano servizi saranno chiamate ad interventi straordinari - fa sapere l’assessora al Decoro Maria Bonaria Zedda - cercheremo di fare il possibile perché l’impatto visivo sia positivo. Ho chiesto delle fioriture per abbellire gli ingressi della città, in centro saranno sistemati bagni chimici e isole ecologiche».

Il Villaggio

La prossima settimana la Fondazione Oristano darà il via all’allestimento del Villaggio Sartiglia in piazza Cova e via Benedetto Croce: un’area di 400 metri quadri per attività informative, promozionali e commerciali. Altri 29 posteggi saranno assegnati dalla Polizia locale in via Pietro Riccio e via Diego Contini, destinatari operatori del commercio alimentare, non alimentare e artigianato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata