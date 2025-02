Sartiglia, le selezioni sono una festa 

Pochi numeri da brivido ma grande entusiasmo lungo la pista di Cort’e baccas. Le selezioni dei cavalieri, dopo diversi anni di stop, ieri hanno regalato una festa fra evoluzioni, brindisi e gli auguri dei due Componidori Diego Pinna e Salvatore Aru che guideranno la corsa domenica 2 e martedì 4 marzo.

Le prove

In una pista a porte chiuse, quasi tutti i cavalieri non hanno voluto azzardare numeri troppo spericolati: nel percorso si è vista soprattutto la figura del “tre su tre” con poche varianti a parte due perfetti “tre su tre con centrale girato” e un tre su tre con i cavalieri che tenevano le briglie in bocca. Alla fine ci sono stati alcuni ex equo ed è stato necessario procedere alle estrazioni per stilare la classifica definitiva che determina il numero di testiera e l’ordine in sfilata. «Siamo soddisfatti perché è andato tutto bene – commenta il presidente dei cavalieri Ignazio Nonnis – Complimenti ai cavalieri, in particolare alle donne che si distinguono e si impegnano sempre tanto».

In pista

Ecco i protagonisti: Andrea Manias, Andrea Piroddi, Alberto Vacca; Michael Casula, Roberto Volturo, Marco Pau; Gianluca Manunza, Marco Bardino, Salvatore Carrus; Francesco Serra, Marco Serra, Giampaolo Mugheddu; Gianluca Cossu, Andrea Cossu, Andrea Arbau; Alberto Musu, Gianluca Russo, Alessio Garau; Antonello Mele, Andrea Sanna, Fabrizio Manca; Fabrizio Pomogranato, Alberto Carta, Claudio Tuveri; Tullio Zucca, Giampaolo Secci, Roberto Serra; Filippo Sechi, Matteo Licheri, Sergio Ledda; Ilaria Rosa, Sonia Cadeddu, Giorgia Madeddu; Francesco Loi, Davide Cingolani, Giorgio Sanna; Federico Fenu, Filippo Corona, Davide Figus; Gianluca Faedda, Luca Barra, Francesco Armas; Giancarlo Melis, Daniele Ferrari, Mauro Casu; Peppe Sedda, Enrico Fiori, Mauro Secci; Marco Cardias, Andrea Muru, Fabio Chessa; Alberto Matta, Carmen Murru, Matteo Cianciotto; Stefano Manca, Alessandro Manca, Davide Urgu; Bernadino Ecca, Danilo Casula, Fabio Fiori; Fabrizio Sanna, Pasquale Forgillo, Federico Sanna; Roberto Pau, Raimondo Carta, Antonio Maldotti; Giuseppe Garau, Stefano Garau, Antonio Cester; Renzo Mura, Alessandro Cester, Luca Figus; Fabrizio Poddighe, Emanuele Serra, Daniele Cannea; Benedetta Pinna, Fabrizio Sannia, Francesco Salis; Alessio Falchi, Tore Pau, Alessio Matzutzi; Federico Sanna, Nicola Figus, Luca Piras; Paolo Pippia, Giovanni Torchia, Marcello Maldotti; Peppe Catapano, Luca Murtas, Francesco Castagna.

