Sartiglia, le nuove sfide della Fondazione 

Da luglio 2023 il suo calendario non è più quello gregoriano. Terminata la prima Sartiglia da presidente della Fondazione Oristano, le giornate di Carlo Cuccu, avvocato con studi a Cagliari e in città, galoppano tra promozione e gestione del patrimonio culturale cittadino e della Sartiglia.

La Sartiglia costa da qualche anno circa 570mila euro: è una spesa ormai consolidata?

«Si può sempre migliorare, anche se l'evento Sartiglia ha raggiunto una buona esperienza nell’organizzazione, comprendendo anche le attività di contorno come il Villaggio. È comunque difficile da organizzare, perché il tempo è poco, nel senso operativo. Da un certo punto di vista il bilancio, più o meno, è consolidato. Stiamo cercando di abbassare le spese e migliorare il migliorabile, sulla qualità del servizio e sull’incidenza della manifestazione nella quotidianità».

A proposito di qualità, da quest'anno ci sono le poltroncine con schienale annesso. Si offre un maggiore comfort anche perché ormai la corsa alla stella è infinita.

«La durata della giostra non è un problema visto che va sempre sul tutto esaurito e non perché gli oristanesi comprano i biglietti. Sull'ottimizzazione dei tempi, noi possiamo fare poco».

Non crescono neppure i compensi per i sartiglianti: 450 euro a testa. Pochino.

«Se consideriamo solo quello è poco, però dobbiamo fare un discorso più ampio: i cavalieri sono assicurati a spese della Fondazione, così come i percorsi e la pista di Corte Baccas. È indubbio che comunque il cavaliere sostiene spese importanti».

I biglietti di domenica a ruba, il martedì non tanto. Ma si possono analizzare i dati sulle vendite e capire da dove li hanno acquistati?

«Nelle scorse settimane parlavamo di come ci servisse elaborare statisticamente questo dato per capire chi compra, da dove e quindi ad esempio come spingere nella promozione. La Fondazione ha avviato, nel tempo, una serie di contatti, che sono potenzialmente molto utili per la promozione. Ma è fondamentale avere i dati sull'esistente per capire che servizi offrire».

A proposito di turisti: da una decina d'anni in città si festeggia per l’arrivo della solita comitiva di giapponesi. Si può andare oltre?

«Dobbiamo lavorare sul potenziamento, non c'è dubbio. È un lavoro più complesso di quel che sembra. Io ho voluto parlare con tour operator esperti in incoming per capire come possiamo crescere».

Un anno fa disse: l'obiettivo è rendere la Sartiglia autonoma economicamente.

«È ambizioso, però sono convinto che debba essere inseguito e che sia alla portata; non nel senso che è vicino, ma nel senso che Oristano e la Fondazione hanno gli strumenti per raggiungerlo».

Perché non gestire altri Villaggi oltre quello in piazza Cova?

«È un argomento del quale l'anno scorso abbiamo parlato con assessore e sindaco. Sicuramente ci sono difficoltà organizzative, però sarebbe un obiettivo da raggiungere. Bisogna arrivarci per gradi».

Sembra incredibile ma non c’è un museo della Sartiglia?

«Certo, un museo ben strutturato sarebbe un orgoglio. È un investimento che passa anzitutto da una disponibilità immobiliare».

Palazzo Paderi magari.

«Sarebbe bello».

La Fondazione viaggia a ranghi ridotti e senza un direttore con le necessarie competenze: fa tutto lei?

«Per un presidente è doveroso capire tutto quello che succede. D'altra parte è una figura sempre in prima linea perché è facilmente individuabile come legale rappresentante. Però la linea di azione la detta il Consiglio di amministrazione, presidente incluso».

Come mai non gestisce anche gli eventi collaterali alla giostra e le altre manifestazioni cittadine?

«Dal punto di vista operativo avremo già voluto portarci su quella direzione ma in questo momento ci occupiamo già di un numero importante di cose quindi non possiamo sovraccaricare la struttura. Per ora è importante iniziare ad essere più liberi dalla stretta procedurale dei contributi pubblici. E un passo in quella direzione lo abbiamo fatto con l'acquisto dei seggiolini»

Perché?

«Migliorando la qualità del servizio e aumentando necessariamente il costo del biglietto, stiamo garantendo un introito maggiore dalla bigliettazione e quindi più liquidità alla Fondazione. Abbiamo fatto anche un'altra operazione ancora non pubblicizzata».

Ne approfitti.

«Abbiamo rivisto il Magazine Sartiglia: il nuovo è una guida del territorio per il turista. Ampio spazio ovviamente alla Sartiglia, ma anche alla città e provincia. Esiste la versione in italiano e inglese ma ci sarà un QR code con la traduzione in otto lingue. E stiamo rinnovando il materiale all'Infopint che era ormai troppo datato».

La Fondazione è un “cattivo pagatore”: la relazione al bilancio dei revisori di conti è chiara.

«È l'effetto perverso del meccanismo dei contributi che vengono erogati, nella stragrande maggioranza, a consultivo. Quindi significa che la Fondazione deve anticipare la quasi totalità delle spese. E questo ci mette in difficoltà anche se sono convinto che riusciremo a far scattare un meccanismo diverso. E in ogni caso se è vero che sino a ieri la Fondazione ritardava nei pagamenti dall'altro è affidabile».

