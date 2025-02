Sartiglia, la città fa il pienone 

Sarà una Sartiglia da tutto esaurito. Chi temeva l’effetto rincari dovrà ricredersi: biglietti per le tribune a ruba e stanze d’albergo quasi sold out per quello che si conferma uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale sardo.

La fila

Ieri mattina, all’apertura del botteghino di via Eleonora, una lunga fila di appassionati attendeva di accaparrarsi uno dei pochi tagliandi ancora disponibili dopo la prima fase di vendita online. «La biglietteria è stata presa d’assalto e in poche ore sono stati venduti praticamente tutti i biglietti: ne restano solo 200 per la corsa alla stella di martedì», commenta soddisfatto il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu. Sono circa 2.600 i posti a sedere per assistere alla manifestazione equestre: 2000 lungo il percorso di via Duomo, i restanti in via Mazzini, dove le tribune da otto sono state ridotte a sei. Buona parte era già stata “ipotecata” all’avvio delle prenotazioni sulla piattaforma Tick@.

Il commento

«Ce lo aspettavamo - commentanti Cuccu - da un lato c’è storicamente una corsa al biglietto che porta sempre al riempimento degli spalti, lasciando molti aspiranti spettatori insoddisfatti. Dall’altro la comunicazione ha fatto la sua parte, sia per quanto realizzato nel 2024, sia per le attività specifiche svolte nell’ultimo mese, inclusa la nuova campagna di marketing avviata congiuntamente con Crai, il nostro main sponsor».

Per orientare ulteriormente le scelte promozionali «nelle prossime settimane saranno elaborati i dati sulla provenienza degli spettatori, che viene dichiarata al ritiro del biglietto».

Hotel

Nel frattempo, a fornire un identikit del pubblico della Sartiglia ci pensano gli albergatori che sorridono davanti ai registri delle prenotazioni. «All’hotel Duomo siamo in sold out da venerdì a mercoledì - fa sapere Paolo Pradelli, titolare di alcune strutture ricettive in città e provincia - sono in egual misura corregionali e ospiti del resto della Penisola. All’hotel Gran Torre, nella borgata marina, invece, abbiamo alcuni gruppi di stranieri: francesi e statunitensi che arrivano con i tour operator».

Ancora poche camere libere al Mistral 2. «Sono prenotazioni che vengono disdette all’ultimo momento tramite le piattaforme online, ma che stiamo già vendendo - spiega la titolare, Rossella Sanna - c’è un bel movimento. A differenza degli altri anni abbiamo notato uno slittamento di qualche giorno: arrivano più tardi ma si trattengono per tutte le date della Giostra». Ci sono gli habitué «come due genovesi che tornano da 25 anni - prosegue - e poi la solita comitiva giapponese».

E dal Giappone arriva anche un gruppo di turisti che soggiornerà al Palace Hotel, già al completo da sabato a martedì. «Hanno organizzato il viaggio dallo scorso luglio - spiegano dalla reception - ma la maggior parte della nostra clientela è di prossimità: per il 70% sono sardi che preferiscono godersi la manifestazione senza doversi rimettere in auto, per il 30% arriva della Penisola, anche se il costo dei trasporti non aiuta».

