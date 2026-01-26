VaiOnline
La giostra.
27 gennaio 2026 alle 00:28

Sartiglia, in pista ancora incertezze 

Caschetti e protezioni, nulla di fatto dal vertice di ieri mattina in prefettura 

Il rispetto della legge da una parte e la tutela di una tradizione secolare dall’altra. Fra questi paletti sindaco e Fondazione cercano una via d’uscita per salvare la Sartiglia. Ma quando il calendario segna meno 19 giorni dalla corsa, si è ancora in alto mare: il vertice di ieri mattina in prefettura si è chiuso con un nulla di fatto, tutto rimandato a venerdì. E intanto la questione diventa un caso politico con l’interrogazione urgente presentata dai consiglieri di minoranza.

Il vertice

Nel palazzo della prefettura, ieri si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: sul tavolo la questione scottante dei dispositivi di protezione alla Sartiglia. Dalla prefettura è stato richiamato il rispetto del decreto Abodi, dopo che nei giorni scorsi il prefetto Angieri ha ribadito che «la legge è legge e va rispettata». L’amministrazione ha chiarito la sua posizione. «Abbiamo presentato il parere dello studio legale Barberio-Porcu – ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna – un parere che rafforza la nostra convinzione sull’interpretazione del Dpcm sull'uso dei dispositivi di protezione dei cavalieri». Nell’incontro sono state illustrate anche le difficoltà pratiche legate a indossare un caschetto con la maschera. L’amministrazione ha ribadito l’impegno a garantire la Sartiglia «nel rispetto delle norme di sicurezza, salvaguardando al contempo il valore storico, culturale e identitario della manifestazione» recita una nota. La seduta è stata rinviata a venerdì per cercare una sintesi.

L’interrogazione

E mentre in città cresce l’attesa e i cavalieri vivono con preoccupazione questo momento di incertezza, i consiglieri di minoranza con una interrogazione, prima firmataria Maria Obinu, chiedono chiarezza al sindaco e all’assessore alla Cultura. In particolare chiedono di sapere «la posizione ufficiale e definitiva del Comune rispetto all’obbligatorietà o meno di caschi per i cavalieri, alla luce del contrasto tra il parere legale acquisito dal Comune e le indicazioni del prefetto». Ancora si chiede chiarezza su responsabilità e competenze autorizzative. «Che destino avranno i dispositivi acquistati dalla Fondazione e se tale acquisto sia stato effettuato su indirizzo politico dell’amministrazione o in via prudenziale, in attesa di una decisione finale» aggiungono. Infine chiedono se siano stati valutati i profili di responsabilità civile, penale e amministrativa in capo al Comune, alla Fondazione e agli altri soggetti coinvolti, nel caos i caschetti non venissero utilizzati.

