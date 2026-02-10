Sartiglia, in centro aprono 122 bancarelle 

La delibera con la quale la Giunta Sanna ha individuato le aree e i criteri di priorità per l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali per la Sartiglia, con minime varianti che niente tolgono e niente aggiungono, è identica del 2025.

La delibera

A partire delle valutazioni riportate pari pari nelle due delibere entrambe proposte dall’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen. «Valutato che negli anni passati è stata rilevata un’eccessiva concentrazione di ambulanti in alcune vie e piazze che e che, pertanto, è opportuno individuare ulteriori aree anche in funzione di rivitalizzare quartieri che, in precedenza sono stati rimasti esclusi dagli eventi organizzati per la manifestazione». Gli amministratori hanno «considerato, ritenuto, valutato e dato atto» che i quartieri esclusi nel 2025 tali resteranno anche nel 2026 e che a sopportare il carico della calata in massa degli ambulanti saranno come al solito residenti e attività del centro storico. «Da rivedere, gli operatori occasionali hanno diritti ma i locali cittadini altrettanto», Nando Faedda, presidente della Confcommercio, ripete quello che aveva raccomandato (a vuoto) l’anno scorso.

La mappa

Le strade non cambiano, il numero degli stalli scenderebbe di sei. Quest’anno 122 i posteggi: 10 in piazza Roma (-2 rispetto al 2025), 9 in piazza Corrias (uguale), 9 in piazza Martini (+2), 9 in via Serneste (uguale), 5 in via Lamarmora (-1), 21 in via Diego Contini (uguale), 24 in via Tharros (-2), 15 in via Garibaldi da piazza Roma a via Serneste(+2) e 2 da via Serneste fino al civico 49 (-2), 10 in piazza Mariano (uguale), 6 in piazza Manno (+1), 2 in via Cagliari. Totale 122, sei in meno rispetto al 2025 ma non è proprio così. A parte gli 8 posti di “riserva”, 6 in via Cagliari e 2 in via Tirso. Alla Fondazione sono stati concessi i soliti 510 metri quadrati tra via Riccio, piazza Cova, tratti di via Contini, piazze Roma e Eleonora.

Locali senza tavolini

Non avendo colto l’opportunità di «rivitalizzare quartieri esclusi», la Giunta ha sospeso da domenica a mercoledì 17 le autorizzazioni «all’occupazione del suolo pubblico intestate ai titolari dei pubblici esercizi e delle imprese artigiane» in tutto il centro, una trentina di strade. «Bisognerebbe mettere mano anche al regolamento, legare la priorità al numero di presenze è giusto se però contemperato da altri elementi attinenti qualità, tipicità, artigianato locale e originalità. Bene la gastronomia ma non solo nel centro», conclude Nando Faedda. Da rivedere, oltre il copia-incolla.

