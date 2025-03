Sartiglia, il gremio dei Contadini regala diciotto stelle alla città 

Il gremio dei Contadini regala 18 stelle alla città. La Sartiglia guidata dal Componidori Diego Pinna è stata una festa entusiasmante per le migliaia di visitatori affascinati dalla tradizione oristanese. In via Duomo tre ore di spettacolo, con 87 discese e brindisi a ogni argento centrato. In via Mazzini acrobazie da brivido, interrotte però dalla questura per ragioni di sicurezza. Domani spazio alla Sartiglietta dei bambini e martedì si torna in pista con la regia del gremio dei Falegnami.

