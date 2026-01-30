«Sartiglia? Identitaria come la nostra cursa ’e su puddu» 

C’è l’Ardia e c’è tutto il resto: Sartiglia, Carrela di Santu Lussurgiu, cursa ‘e su puddu di Sedilo (e non solo) e le varie manifestazioni di carnevale nelle quali ci sono i cavalli. Detto questo, sempre secondo lui, il decreto Abodi (che stabilisce i requisiti di sicurezza, salute e benessere di atleti, cavalli e pubblico nelle manifestazioni con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati) si deve applicare solo a pali vari e gare endurance, non certo alle manifestazioni identitarie sarde (men che meno all’Ardia, ovviamente, che l’anno scorso si è svolta senza caschetti e protezioni perché ha firmato l’autorizzazione assumendosi ogni responsabilità).

Le critiche

Il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, prende carta intestata del Comune e scrive una lettera infarcita di precisazioni e critiche. «Il Decreto Abodi, in questo periodo che precede il Carnevale, è diventato una specie di frullatore che coagula le più disparate interpretazioni e coinvolge, nell'agone dialettico, una moltitudine di attori con sapienze giuridiche, organizzative, identitarie e, perché no, archeologiche. Da questa immane competizione che, almeno da quanto si rileva dalla stampa, vede coinvolte in prima linea le amministrazioni comunali e gli enti/associazioni organizzatori delle manifestazioni carnevalesche, questo decreto viene sottoposto alle più disparate “torture”, frantumato, slegato, disarticolato e in particolare sulla esatta interpretazione dell'articolo 3, comma 1, da dare alle “tradizioni, usi e consuetudini locali” che condizionano il modus operandi delle stesse manifestazioni. Sembra di assistere all'esecuzione di un'opera buffa dove gli attori interessati, con grande confusione di idee, cercano di evitare o di deviare la mela avvelenata».

Pes poi rincara la dose e punta Oristano e Santu Lussurgiu; amministratori comunali ma anche il mondo che gravita attorno alla Sartiglia (Gremi, Fondazione, cavalieri) e a sa Carrela. «I Comuni interessati a queste manifestazioni tirano fuori i più svariati concetti sulla tradizione rispolverando “su connotu”, fatti e antefatti su ciò che è stato ed impensabile variare, mischiano in modo acritico, appiattendole, tutte le tradizioni, quelle sacre e quelle profane in una sorta di giovedì grasso e di venerdì santo».

«Rispetto per l’Ardia»

«Come Amministrazione comunale di Sedilo siamo rimasti particolarmente e negativamente colpiti dall'abbinamento irrispettoso dell'Ardia di San Costantino alle varie manifestazioni carnevalesche, tra tutte la Sartiglia o “Sa carrela 'e nanti”; un abbinamento innaturale che nega l'evidenza storica e la palese diversità della nostra Ardia rispetto alle altre manifestazioni che vedono coinvolti cavalli e cavalieri – scrive Pes – L' Ardia (ma più in generale tutte le Ardie) è un unicum nel panorama sardo; non è solo dei sedilesi ma appartiene al patrimonio culturale immateriale di tutta la Sardegna, è un atto incontestabile di vera fede dove cavallo e cavaliere si abbinano in un unico ideale, un valore identitario da salvaguardare e non da snaturare, un rito dove forma e sostanza non possono essere modificate».

Da qui la richiesta «alle istituzioni coinvolte, e a tutti, per un maggiore rispetto della verità storica della nostra Ardia».

«Un giusto raffronto»

Salvatore Pes a questo punto va oltre e precisa che «per una corretta comparazione o raffronto tra manifestazioni identitarie della tradizione sarda, Sedilo può essere preso in considerazione per “Sa cursa ‘e su puddu” (si tratta di un antico rito carnevalesco con forte carattere propiziatorio-esorcistico e penitenziale e d'espiazione in cui i cavalieri mascherati a cavallo corrono al galoppo e cercano di afferrare le galline appese su una corda tesa tra due pali) che si svolgerà il 15 febbraio come da tradizione e soprattutto senza elementi caratterizzati da novità imposte dall’alto ma nel pieno rispetto delle regole». Insomma, anche questa senza caschetti. Ma per evitare equivoci e fraintendimenti «la giusta comparazione è ovviamente con la Sartiglia, sa Carrela e con tutte le Pentolacce a cavallo che si svolgono a carnevale». Di poche parole il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna: «Preferisco non commentare».

Nel mirino

Pes quindi spazza via chi, negli ultimi giorni, in difesa della giostra equestre oristanese ha tirato fuori studi, ricerche, alti valori identitari pur di non far utilizzare ai cavalieri caschetti e giubbini. Ma anche chi si è fatto promotore, sempre pochi giorni fa, di una proposta di legge nazionale per «salvaguardare tradizioni plurisecolari come la Sartiglia di Oristano e l’Ardia di Sedilo». O chi, infine ha parlato di Sartiglia come di «un patrimonio culturale immateriale unanimemente riconosciuto». Non specificando la portata di quell’avverbio che, a quanto pare, non arriva neanche a Sedilo.

