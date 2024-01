Sartiglia, grigliate e fiumi di alcol 

Dei 175 richiedenti 124 ambulanti hanno avuto dal Comune la concessione per sistemare il gazebo nei tre giorni tra Sartiglia e Sartigliedda. Se a questi si aggiungono i 50 tra via Riccio e piazza Cova disposti nel “Villaggio Sartiglia”, invenzione della Fondazione Oristano, il numero degli ambulanti supera i 170, più o meno come l’edizione 2023 quando però era aperta piazza Manno. Senza contare chi apre bottega in un magazzino, in un garage o nel cortiletto rigorosamente nel centro perché «lì è la festa». Tutti pretendono di stare appiccicati alla torre di Mariano anche se la nobiltà della Sartiglia richiederebbe più sobrietà e considerando che il centro per sua struttura e legittima garanzia di sicurezza, ordine e igiene, non può sopportare un carico del genere.

Il problema

L’assessore alle Finanze della scorsa amministrazione guidata da Andrea Lutzu, Angelo Angioi, aveva sottolineato ai colleghi che bisognava ridurre il numero delle bancherelle in centro «privilegiando chi vende i prodotti locali e di pregio. Non si possono penalizzare oltre i residenti e chi ha le attività». Angelo Angioi sottolineava anche «gli incassi irrisori rispetto alle presenze e le spese extra giostra a carico dell’amministrazione».

Allarme sicurezza

Non solo non se n’è fatto niente ma il Comune non si è neppure posto il problema di spostare la parte mangereccia nel parcheggio di via Mariano IV, giusto per fare un esempio. La giostra fa cassa (ma non per il Comune, è il parere dell’ex assessore alle finanze) e così il numero dei richiedenti gli spazi pubblici aumenta di anno in anno e sulla stessa lunghezza d’onda il malumore dei residenti nel centro che per tre giorni vivono assediati tra effluvi di arrosti vari, profumi di vernaccia e odoracci di vespasiani a cielo aperto.

Senza contare il problema sicurezza: troppi alzano il gomito e scorrazzano indisturbati nelle viuzze del centro creando problemi a passanti e abitazioni.

Caddozzoni

Uno su due, 61 su 124 dei commercianti, parecchi improvvisati per l’occasione, arrostiranno e friggeranno all’aperto piatti da festa del Rimedio o tipici dell’ex fiera campionaria di Cagliari: salsicce arrosto con cipolle, patatine, bistecche, calamari, hamburger e vari.

Da abbinare a vernaccine a tripla mandata; i numeri dicono che si vende più vernaccia nei due giorni di Sartiglia che durante tutto l’anno.

Per fortuna precisano produttori e rivenditori, per disgrazia quando la vernaccia e altri alcolici vengono distribuiti, in barba alla legge, a minorenni o nelle ore notturne a ubriachi.

I numeri

La Sartiglia è festa nobile che più di altre mal si concilia con eccessi e abusi. Tre concessioni sono state autorizzate ad altrettante aziende agricole, 16 ambulanti che non trattano alimentari e 44 articoli hobbistici.

Tredici “punti vendita” saranno allestiti in piazza Roma, 17 nel primo tratto di via Garibaldi e 4 nel secondo tratto. Dieci in via Serneste, 9 in piazza Corrias, 10 in piazza Martini (piazza Tre Palme), 6 in via Lamarmora, due in via Cagliari. Ventisei gazebo, il numero più alto, saranno disposti in via Tharros, 6 in piazza Mariano e 18 in via Diego Contini. ( a. m. )

