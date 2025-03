Sartiglia, festa ma senza “sballo” 

Sartiglia blindata. Controlli potenziati con un piano sicurezza per gli eventi ad alto rischio visto il numero di persone attese in queste giornate di Carnevale. E una particolare attenzione viene riservata ai più giovani con l’appello della Asl al divertimento senza eccessi.

L’appello

“A Carnevale, nessuno sballo vale – conosci il tuo limite” è lo slogan scelto dal Servizio dipendenze della Asl. «L’obiettivo è prevenire i numerosi casi di intossicazione alcolica, in particolare tra minorenni, che ogni anno richiedono l’intervento del Pronto soccorso» spiega la psicologa del SerD Andrea Wenzel. «Bere troppi alcolici e fare uso di stupefacenti comporta gravi rischi per la salute e possono tradursi in comportamenti aggressivi, cadute accidentali e incidenti stradali. In particolare gli adolescenti sono più vulnerabili, in gruppo tendono a esagerare e sottovalutano gli effetti di alcol o droghe».

Divieti e percorsi

In città intanto la sabbia è già stata sistemata in via Duomo e via Mazzini, tutto è pronto per l’ultimo sopralluogo della commissione, previsto nella mattinata di oggi. Ieri non sono mancati problemi nel traffico, quest’anno piazza Mariano è chiusa completamente e i mezzi pesanti sono stati deviati su via Othoca. «Qualche disagio è inevitabile – commenta il sindaco Massimiliano Sanna – chiediamo un po’ di pazienza». Il responsabile tecnico della Fondazione Oristano Cristian Licheri ha assicurato che si farà di tutto per limitare i disagi per residenti e i commercianti.

Sicurezza

Le barriere antiterrorismo saranno sistemate nelle strade di accesso al centro, mentre per i percorsi ci saranno i varchi controllati. In campo circa 300 uomini fra cui il personale della 3SC, un’associazione senza scopo di lucro che si occupa della gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza nei grandi eventi. «Abbiamo una formazione prettamente da stadio e siamo di ausilio alle forze di polizia – spiega il presidente Simone Spolitu –Adesso, vista l’esigenza di avere figure professionali formate e qualificate anche nella gestione di eventi come la Sartiglia, saremo in campo con il nostro personale abilitato dall’anticendio al servizio di controllo alla safety e security. Supporteremo le anche domani e martedì le forze dell’ordine». Anche il servizio interforze di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza è stato potenziato, come è stato sollecitato anche dal Ministero, dovrebbero arrivare rinforzi anche da fuori provincia.

