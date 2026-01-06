Sartiglia, è l’ora delle prime decisioni 

Sui social le immagini create dall’intelligenza artificiale fanno tremare cavalieri e amanti della tradizione: su Componidori con caschetto e giubbino paracolpi, pronto a infilzare la stella come un centauro da pista. Ma quelle immagini, tra meme e provocazioni, raccontano bene il clima che accompagna la giostra a poco più di un mese dall’appuntamento: sicurezza, tradizione, regole e organizzazione si intrecciano mentre la macchina entra finalmente nel vivo a partire dalle selezioni in programma sulla pista di Cort’e Baccas domenica 18.

Tribune e biglietti

A fine mese scatterà la vendita dei biglietti per le tribune sistemate lungo i percorsi della corsa alla stella e delle pariglie. I posti a sedere per la Sartiglia saranno 2.032, quelli per assistere seduti alle evoluzioni acrobatiche dei cavalieri invece 660.

«I prezzi dei tagliandi resteranno invariati rispetto alla scorsa edizione e la vendita inizierà come al solito nei 15-20 giorni antecedenti la Sartiglia - spiega il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu – Il numero delle tribune sarà praticamente lo stesso, con qualche accorgimento che non altera sensibilmente i posti disponibili».

Tra gli “accorgimenti” c’è una scelta destinata a farsi notare: niente tribuna alla consegna delle spade, nello slargo di Sant’Antonio.

«I Gremi hanno chiesto l’eliminazione della tribuna per esigenze legate a una gestione più ordinata di quella parte del percorso, e la Fondazione eseguirà la richiesta», chiarisce Cuccu.

Una decisione che tiene conto anche dell’episodio dello scorso anno, quando un battibecco finito sui social aveva trasformato la consegna delle spade di martedì in un caso mediatico.

L’assicurazione

Il tema più caldo resta però quello della sicurezza, rilanciato dal decreto Abodi e dalle polemiche sui dispositivi di protezione. Sul piano operativo, la Fondazione rivendica continuità.

«L’assicurazione dei cavalieri partirà come sempre un mese prima della Sartiglia del 15 e 17 febbraio, quindi i sartiglianti saranno assicurati per le date delle corse - sottolinea Cuccu – La Fondazione ha sempre curato tempestivamente le assicurazioni, quindi non poteva davvero dubitarsi che anche quest’anno avremmo fatto la stessa cosa».

Sul resto, la linea è prudente: «Stiamo lavorando con Comune, Gremi e Comitato Sartiglia, guidato dal presidente Pala. Le comunicazioni ufficiali su questi aspetti saranno veicolate dal Comitato».

Le selezioni

Nel frattempo va avanti anche il percorso che porta in pista i cavalieri. Le selezioni sono confermate per domenica 18 e restano un passaggio chiave dell’avvicinamento alla giostra. Il presidente dell’associazione cavalieri, Ignazio Nonnis, lo chiarisce senza giri di parole insieme a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione: «Abbiamo avuto notizie praticamente certe che l’assicurazione partirà il giorno prima delle selezioni». E aggiunge: «Venerdì, in assemblea, comunicheremo ufficialmente le modalità di svolgimento delle selezioni».

Dopo il ritiro di un terzetto, le pariglie iscritte sono 41, comprese le due dei capocorsa: troppe per evitare una selezione vera, che servirà sia a definire il numero di testiera sia a eliminare una pariglia in eccesso. E premiare quindi i cavalieri che promettono di far vivere emozioni lungo via Mazzini.

