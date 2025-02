Sartiglia, è l’ora dei Componidori 

Dall’alba al tramonto, tutto d’un fiato, con il cuore che batte al ritmo dei tamburi e le lacrime ad inumidire gli occhi. La frenesia dei preparativi cede il passo all’emozione nel giorno della Candelora, primo atto solenne che avvia i tempi della Sartiglia. A un mese dall’appuntamento con la giostra, Oristano non ha rinunciato a stringersi in un caloroso abbraccio attorno a Diego Pinna e Salvatore Aru, i due componidoris che guideranno il corteo dei cavalieri il 2 e 4 marzo.

Il rito

La giornata inizia presto per entrambi. Sono da poco passate le 7 del mattino quando il gremio dei Contadini si raccoglie nella chiesa campestre di San Giovanni dei Fiori per la benedizione dei ceri, simbolo di luce e protezione. Per i Falegnami l’appuntamento è poco più tardi in Cattedrale. Un rituale intimo e suggestivo che qualche ora più tardi si trasforma in una festa di suoni, abbracci e brindisi. È Antonello Fenu, majorale en cabo di San Giuseppe, il primo a perpetrare il tradizionale rito: annunciato dagli squilli delle trombe e dall’inconfondibile rullio dei tamburi, attraversa le due ali di folla radunate in via Dettori. La commozione è doppia perché al suo fianco cammina fiero il nipotino Lorenzo, figlio di Tore Aru e mini-cavaliere che sogna di seguire le orme del papà e del nonno. L’invocazione “Santu Giuseppi t’assistada” accompagna la consegna dei ceri avvolti dai fiocchi rosa e celeste alla pariglia, completata da Stefano Spiga e Antonio Giandolfi. L’abbraccio tra suocero e genero è lungo e intenso. Neanche un giro di orologio più tardi e la magia si ripete in via Monteverdi. I nastri rossi indicano la strada verso casa di Diego Pinna. Il salone è troppo piccolo per contenere l’affetto di amici e cavalieri che si accalcano all’esterno. Il suono delle launeddas apre la strada a S’oberaiu majori, Gabriele Pinna, che stringe forte tra le mani la candela benedetta con la quale ufficializza l’investitura del suo capocorsa. Poi il rituale si ripete con su segundu, Angelo Porta, e su terzu, Pietro Putzulu. “Santu Giuanni t’aggiudidi”, è l’augurio rivolto alla pariglia. Vernaccia e dolcetti sono solo il prologo di una lunga giornata di festa.

Sant’Efisio

Sacro e profano si intrecciano anche nella Candelora dei più giovani. I protagonisti della Sartigliedda, guidati dal patron dell’associazione Giara Oristanese, Antonio Madeddu, si sono dati appuntamento alle 8 nella chiesa di Sant’Efisio. Qualche ora più tardi il corteo dei mini cavalieri ha raggiunto via Sicilia dove il presidente della Pro Loco, Gianni Ledda, ha consegnato i ceri benedetti alla pariglia, tutta al femminile, che guiderà la giostra del lunedì di Carnevale: su Componidoreddu, Giulia Atzei, su sugundu, Laura Firinu, e su terzu, Camilla Daga. Domenica altra tappa di avvicinamento alla manifestazione con le selezioni sulla pista di Cort’e Baccas.

