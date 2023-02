Un posto in prima fila, per i telespettatori di Videolina e di Sardegna 1, per il grande ritorno della Sartiglia di Oristano. Oggi su Videolina, dalle 11.30, la diretta della vestizione de “su componidori”, con il commento di Ambra Pintore e Giacomo Serreli. All’interno del Tg delle 13, in conduzione Simona De Francisci, collegamenti da Oristano con Massimiliano Rais. La diretta proseguirà con la corsa alla stella del gremio dei Contadini e le pariglie. Martedì, su Videolina, diretta dalle 11 della vestizione del capocorsa del gremio di Falegnami. Su Videolina, dalle 13, andrà in onda il Tg mentre su Sardegna 1 diretta della vestizione, della corsa alla stella e delle pariglie, dalle 11 sino alla fine della manifestazione. Dirette streaming su videolina.it e sulla app L’Unione Digital.