«Sartiglia di amicizia e generosità» 

Tornare alla vita reale, dopo la “sbornia” di emozioni, non è semplice. Negli occhi ancora l’immagine della via Duomo straripante, in testa il suono delle bacchette che rullano sulla pelle del tamburo. Ora che anche i Falegnami hanno consegnato agli annali un’altra edizione di Sartiglia, nelle parole del Componidori Fabrizio Manca vibra un pizzico di nostalgia. «Sembrava lontanissima - osserva - e adesso è già finita». Difficile scegliere le parole giuste per descrivere il turbinio di sentimenti che lo hanno accompagnato dall’alba a notte fonda nella “sua” giostra, vissuta con i compagni di sempre Corrado Massidda, nelle vesti di segundu, e di Ignazio Lombardi nel ruolo di terzu. «Non si può spiegare, è troppo grande - sorride - Ma sono felicissimo di come sia andata: tutti i cavalieri sono usciti dal portico di via Mazzini, non c’è stato nessun incidente e questa è la cosa più importante». E per la città è stata una grande festa con oltre 70mila presenze nei due giorni.

Le emozioni

San Giuseppe, certo, ci ha messo del suo, regalando una tiepida giornata di sole che ha fatto dimenticare vento e pioggia della domenica. Il momento più emozionante? Il capocorsa non ha dubbi: «La mattina, quando ho messo piede sulla “mesitta” sotto lo sguardo attento di mia mamma, seduta in prima fila nel cortile di via Angioy». Se c’è una cosa che vorrebbe cambiare, invece, è sa remada: «Mi ero preparato bene - racconta - ma ho avuto un piccolo intoppo e ho commesso un errore». In via Duomo, subito dopo la pariglia dei Contadini, ha voluto concedere il privilegio della corsa al terzetto composto da Giancarlo Melis, Daniele Ferrari e Luca Murtas. «Era il minimo che potessi fare dopo che si sono privati di due cavalli per cederli a me e a Ignazio Lombardi, dopo che abbiamo avuto problemi con i nostri. È stato un gesto davvero generoso». Il rammarico per non essere riuscito a infilzare la stella non sfiora neppure Fabrizio Manca che due giorni prima, nella Sartiglia di San Giovanni, aveva aperto le danze con il primo centro guadagnando l’opportunità di portare a casa perfino la stella di platino.

Le donne

Il record di Angelo Bresciani resta ancora inviolato, anche se un primato da festeggiare la giostra dei Falegnami comunque ce l’ha con le quattro stelle infilzate dalle altrettante amazzoni che hanno avuto l’onore della spada: Elisabetta Sechi, unico oro, Sonia Cadeddu e le sorelle Ilaria e Antonella Rosa. «Le donne sono sempre più brave - commenta il majorale en cabo Gino Mugheddu che poi si unisce al coro di complimenti per la pariglia di testa. Non avrei potuto fare scelta migliore, la rifarei mille volte».Per la terza volta alla guida del gremio, il presidente non nasconde l’emozione. «Non ci sia abitua mai - aggiunge - è bellissimo ma mai quanto fare il cavaliere». In via Duomo è stato protagonista quasi ininterrottamente per 30 anni «dal 1972 al 2004, mi son fermato solo l’anno del matrimonio. Ho avuto anche il privilegio di vestire i panni da Componidori nella Sartiglia in Australia». Ma a Oristano è tutta un’altra storia. «Sono soddisfatto, poco conta il numero di stelle, è stata un’edizione meravigliosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA